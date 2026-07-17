Ρόδος: Στο νοσοκομείο πατέρας και γιος με τραύματα από μαχαίρι μετά από αιματηρή συμπλοκή με 28χρονο

Χειροπέδες σε 28χρονο Γεωργιανής καταγωγής 

Μιχάλης Παπαδάκος

Ρόδος: Στο νοσοκομείο πατέρας και γιος με τραύματα από μαχαίρι μετά από αιματηρή συμπλοκή με 28χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου στην περιοχή της Ιαλυσού στη Ρόδο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πατέρα και γιου από μαχαίρι στρατιωτικού τύπου. Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ελληνικής υπηκοότητας, γεωργιανής καταγωγής, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 20:00 στην πλατεία Κρεμαστής, όταν ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ εντόπισε τον 28χρονο, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, είχε δει στο παρελθόν να επιχειρεί να αφαιρέσει προϊόντα από το κατάστημά του. Μεταξύ των δύο ανδρών σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, με τον καταστηματάρχη να του ζητά να μην πλησιάσει ξανά την επιχείρησή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος αποχώρησε από το σημείο, αφού προηγουμένως προκάλεσε φθορές στη μοτοσικλέτα του καταστηματάρχη και τον απείλησε κρατώντας σπασμένο μπουκάλι.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 20:35, οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν για νέο επεισόδιο στην οδό Δαιδάλου. Στο σημείο εντοπίστηκαν τραυματισμένοι τόσο ο 54χρονος καταστηματάρχης όσο και ο 23χρονος γιος του, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο πατέρας είχε σοβαρό τραύμα στην αριστερή παλάμη και έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος, με τους αστυνομικούς να του παρέχουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Ο 23χρονος κατέθεσε ότι δέχθηκε επίσης επίθεση με μαχαίρι, όταν επιχείρησε να βοηθήσει τον πατέρα του.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε με τραύμα στο φρύδι και υποστήριξε ότι είχε δεχθεί επίθεση με ξύλο, αρνούμενος ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε παρακείμενο χωράφι ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, το οποίο κατασχέθηκε και θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν για δεύτερη φορά, καθώς και το χρονικό που οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.

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