Βίντεο ντοκουμέντο από την Κουλούρα Ημαθίας: Η στιγμή που ο 47χρονος μαχαιρώνει το θύμα

Snapshot Στην Κουλούρα Ημαθίας σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό το απόγευμα της Τρίτης.

Ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρομά της περιοχής πριν τις 16:00.

Ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν άνδρα και μαχαίρωσε θανάσιμα τον δεύτερο στον θώρακα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη στο σημείο του επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στην Κουλούρα Ημαθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρομά που μένουν στην περιοχή στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 47χρονος αφού χτύπησε με γροθιές τον έναν από αυτούς, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να μαχαίρωσε θανάσιμα το θύμα του στο θώρακα. Σύφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το θύμα είναι 32χρονος Ρομά.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του Mega από τη στιγμή της φονικής συμπλοκής:

Επιπλέον ο 62χρονος Ρομά που ενεπλάκη στο περιστατικό τραυματίστηκε από το περιστατικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας όπου νοσηλεύεται, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες.

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