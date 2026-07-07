Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Βίντεο ντουκουμέντο από το περιστατικό

Snapshot Στην Κουλούρα Ημαθίας σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό το απόγευμα της Τρίτης.

Ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρομά της περιοχής πριν τις 16:00.

Ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν άνδρα και μαχαίρωσε θανάσιμα τον δεύτερο στον θώρακα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη στο σημείο του επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Κουλούρα Ημαθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό, συνέβη στις 15.45. Για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρομά που μένουν στην περιοχή.

Οι τρεις άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα, ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και, στη συνέχεια, έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στον θώρακα το 32χρονο θύμα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Επιπλέον ο 62χρονος Ρομά που ενεπλάκη στο περιστατικό μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βέροιας.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική συμπλοκή

To Mega παρουσίασε και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής συμπλοκής.

Όπως φαίνεται από το παρακάτω βίντεο το περιστατικό σημειώθηκε στη μέση του δρόμου και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που οι τρεις άνδρες συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Με πληροφορίες από thestival.gr, Mega

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