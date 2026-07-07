Θεσσαλονίκη: Νεκρή 24χρονη σε διαμέρισμα στις Συκιές – Παθολογικά τα αίτια θανάτου

Snapshot Η 24χρονη που βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης φαίνεται να πέθανε από παθολογικά αίτια.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου.

Η νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τα Σκόπια, είχε αναζητηθεί από την οικογένειά της πριν βρεθεί νεκρή.

Ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας κατά την αρχική εξέταση και τη νεκροτομή. Snapshot powered by AI

Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου.

Τη νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τα Σκόπια, αναζητούσε η οικογένειά της, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου από μπαλκονόπορτα και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή ιατροδικαστής που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας- κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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