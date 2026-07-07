Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε 23χρονη βουλγαρικής καταγωγής σε διαμέρισμα στη Νεάπολη

Snapshot Μια 23χρονη γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Η οικογένειά της την αναζητούσε πριν βρεθεί νεκρή από οικείο πρόσωπο στο διαμέρισμα.

Κλήθηκε ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου της νεαρής γυναίκας. Snapshot powered by AI

Μια 23χρονη κοπέλα, η οποία αναζητείτο από την οικογένειά της, εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της την αναζητούσαν δίχως αποτέλεσμα κι έτσι οικείο πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησαν, έσπευσε στο διαμέρισμα, στο οποίο είχε καταλύσει εντοπίζοντας νεκρή τη νεαρή βουλγαρικής καταγωγής γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής. Από τη μακροσκοπική εξέταση της σορού και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Η ιατροδικαστική εξέταση της σορού αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής γυναίκας.