Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

Τον τρόμο σκόρπισε σε επιχείρηση στον Βόλο ένα φίδι που «μπούκαρε» στις εγκαταστάσεις της.

Σύμφωνα με το gegonota.news, μια δεντρογαλιά μήκους 2 μέτρων εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε επιχείρηση της οδού Αθηνών.

Το φίδι είχε κρυφτεί στον εκθεσιακό χώρο της επιχείρησης και όταν έγινε αντιληπτό από το προσωπικό, κλήθηκε και μετέβη στην επιχείρηση ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Βασίλης Ηλιόπουλος, ο οποίος κατάφερε να το πιάσει, παρά το μεγάλο μήκος του φιδιού και τις προσπάθειες που έκανε να του επιτεθεί. Στη συνέχεια, το απελευθέρωσε στο φυσικό του περιβάλλον μακριά από την πόλη.

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