Πάτρα: Φίδι δάγκωσε φοιτητή που πετούσε σκουπίδια σε κάδο απορριμάτων

Snapshot Ένας νεαρός φοιτητής δέχτηκε δάγκωμα από φίδι ενώ πετούσε σκουπίδια σε κάδο στην οδό Καραϊσκάκη στην Πάτρα.

Το φίδι είχε καταφύγει μέσα στον κάδο απορριμμάτων, πιθανώς αναζητώντας τροφή.

Το φίδι δεν ήταν δηλητηριώδες, με χαμηλή τοξικότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και η υγεία του είναι σταθερή.

Αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο αύριο. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Καραϊσκάκη, στο κέντρο της Πάτρας, όταν ένας νεαρός φοιτητής δέχτηκε δάγκωμα από φίδι.

Το ερπετό είχε βρει καταφύγιο μέσα σε κάδο απορριμμάτων, προφανώς αναζητώντας τροφή, όπως αναφέρει το Patrisnews.com. Όταν ο νεαρός πλησίασε για να πετάξει τα σκουπίδια, το φίδι αντέδρασε και τον δάγκωσε.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για προληπτικούς λόγους και για την περιποίηση του τραύματος.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το φίδι εκτιμάται ότι ανήκει σε είδος με χαμηλή τοξικότητα, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του νεαρού να είναι απολύτως ελεγχόμενη και ο ίδιος να αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο.