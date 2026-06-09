Θεσσαλονίκη: Φίδι βρήκε καταφύγιο στη μηχανή ΙΧ - Δείτε βίντεο

Snapshot Οδηγός στη Θεσσαλονίκη βρήκε ένα μεγάλο φίδι μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου του.

Το φίδι εντοπίστηκε στη διασταύρωση Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη.

Χρησιμοποιήθηκε ειδική λαβίδα για την ασφαλή απομάκρυνση του φιδιού.

Το φίδι απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς για κανέναν από τους παρευρισκόμενους ή το ίδιο το ερπετό. Snapshot powered by AI

Το βράδυ της Δευτέρας (8/6), στη διασταύρωση των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη στην Θεσσαλονίκη, οδηγός επιχείρησε να θέσει σε λειτουργία το όχημά του. Ωστόσο αμέσως παρατήρησε ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά.

Ανησυχώντας, κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να ελέγξει τι συνέβαινε. Όταν άνοιξε το καπό, αντίκρισε ένα μεγάλο φίδι που είχε εισχωρήσει και εγκατασταθεί στο εσωτερικό της μηχανής.

Για την απομάκρυνση του ερπετού χρησιμοποιήθηκε ειδική λαβίδα. Με ιδιαίτερη προσοχή, το φίδι απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε φυσικό χώρο, χωρίς να τραυματιστεί ούτε το ίδιο ούτε κάποιος από τους παρευρισκόμενους.