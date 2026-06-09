Θεσσαλονίκη: Φίδι βρήκε καταφύγιο στη μηχανή ΙΧ - Δείτε βίντεο
Φίδι ενός μέτρου εντοπίστηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στη Θεσσαλονική
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Οδηγός στη Θεσσαλονίκη βρήκε ένα μεγάλο φίδι μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου του.
- Το φίδι εντοπίστηκε στη διασταύρωση Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη.
- Χρησιμοποιήθηκε ειδική λαβίδα για την ασφαλή απομάκρυνση του φιδιού.
- Το φίδι απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς για κανέναν από τους παρευρισκόμενους ή το ίδιο το ερπετό.
Το βράδυ της Δευτέρας (8/6), στη διασταύρωση των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη στην Θεσσαλονίκη, οδηγός επιχείρησε να θέσει σε λειτουργία το όχημά του. Ωστόσο αμέσως παρατήρησε ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά.
Ανησυχώντας, κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να ελέγξει τι συνέβαινε. Όταν άνοιξε το καπό, αντίκρισε ένα μεγάλο φίδι που είχε εισχωρήσει και εγκατασταθεί στο εσωτερικό της μηχανής.
Για την απομάκρυνση του ερπετού χρησιμοποιήθηκε ειδική λαβίδα. Με ιδιαίτερη προσοχή, το φίδι απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε φυσικό χώρο, χωρίς να τραυματιστεί ούτε το ίδιο ούτε κάποιος από τους παρευρισκόμενους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59 ∙ WHAT THE FACT
Πλοίο εξαφανίστηκε πριν από 250 χρόνια - Τώρα αποκαλύπτει τα μυστικά του ένα προς ένα
14:07 ∙ LIFESTYLE
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Το επίθετο ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου»
13:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 22χρονης
13:43 ∙ ANNOUNCEMENTS
Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn
19:39 ∙ WHAT THE FACT
10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι
12:14 ∙ WHAT THE FACT
Πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει πού είναι κρυμμένες στη Γη 4 εξωγήινες βάσεις
12:57 ∙ LIFESTYLE