Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Τριάδι κοντά σε σπίτια – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριάδι του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς η φωτιά πλησίαζε κατοικίες.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε το συμβάν με drone εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα.

Η περιοχή είχε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τριάδι του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδι του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης σήμερα στις 16:30.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση πλησίον κατοικιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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