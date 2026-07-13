Βόλος: Ανήλικος προσπάθησε να πληρώσει με πλαστό 100 εύρω σε περίπτερο

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου εντόπισε ενδείξεις που τον έκαναν να θεωρήσει πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό

Μίλτος Τσεκούρας

Βόλος: Ανήλικος προσπάθησε να πληρώσει με πλαστό 100 εύρω σε περίπτερο
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο του Βόλου, έπειτα από καταγγελία εργαζομένου σε περίπτερο για απόπειρα συναλλαγής με φερόμενο πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε περίπτερο στη συμβολή των οδών Γκλαβάνη και Ερμού, όταν ένας νεαρός αλλοδαπός επιχείρησε να πραγματοποιήσει αγορά χρησιμοποιώντας χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου υποστήριξε ότι εντόπισε ενδείξεις που τον έκαναν να θεωρήσει πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή και έγινε γρήγορα γνωστό στους επαγγελματίες της αγοράς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για το συμβάν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν το χαρτονόμισμα ήταν πράγματι πλαστό. Η υπόθεση βασίζεται στην καταγγελία του καταστηματάρχη και αναμένεται να διερευνηθεί, εφόσον υποβληθεί σχετική αναφορά στις αρμόδιες Αρχές.

Οι επαγγελματίες της αγοράς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις συναλλαγές με χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν η εμπορική κίνηση παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα.

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