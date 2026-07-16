Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος για κακοποίηση παραγωγικών ζώων - Κρατούσε «παστουρωμένες» 10 κατσίκες

Snapshot Συνελήφθη 51χρονος στη Μύκονο για κακοποίηση 10 κατσικών που κρατούνταν δεμένες με την πρακτική του «παστουρώματος».

Ο δράστης περιορίσε την κινητικότητα των ζώων με ακατάλληλο τρόπο σε υπαίθριο χώρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας και την προστασία των ζώων σε όλη τη χώρα.

Η κακομεταχείριση ζώων διώκεται νομικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Snapshot powered by AI

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 51χρονου στη Μύκονο, ο οποίος κρατούσε δεμένες 10 κατσίκες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας διατηρούσε δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες) σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει την κινητικότητά τους με ακατάλληλο τρόπο, εφαρμόζοντας την πρακτική του λεγόμενου «παστουρώματος», δηλαδή του δεσίματος των ποδιών των ζώων, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα.

Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, ενώ του επιβλήθηκε και το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση των ζώων και κάθε παραβίαση των κανόνων ευζωίας διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας συνεχίζονται συστηματικά σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την προστασία των ζώων και την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.

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