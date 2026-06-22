Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές: Η νέα «ασπίδα» για τα ζώα μέσα στην κρίση

Ένα νέο κεφάλαιο στην προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ανοίγει στην Ελλάδα με τη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών Καταστροφών, ενός οργανωμένου πλαισίου που φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι κανένα ζώο δεν θα μένει αβοήθητο σε περιόδους κρίσης.

Ο μηχανισμός εντάσσει για πρώτη φορά θεσμικά την προστασία των ζώων στον επίσημο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, προβλέποντας συγκεκριμένες διαδικασίες πρόληψης, ετοιμότητας, συντονισμού και επιχειρησιακής ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών και άλλων έκτακτων φαινομένων.

Στόχος του είναι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εθελοντικών οργανώσεων και των αρμόδιων φορέων, ώστε να υπάρχει σαφές σχέδιο δράσης για τη διάσωση, τη μεταφορά, τη φιλοξενία και τη φροντίδα των ζώων όταν εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές.

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού αναδείχθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια, καθώς μεγάλες πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα έφεραν στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ζώα συντροφιάς, παραγωγικά ζώα και αδέσποτα κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Χρυσάκης στο Newsbomb: Ιστορική τομή για τη χώρα

Μιλώντας στο Newsbomb, ο διευθυντής της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Νικόλαος Χρυσάκης, χαρακτήρισε τη δημιουργία του μηχανισμού «ιστορική τομή» για τη χώρα.

«Η δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών Καταστροφών αποτελεί μια ιστορική τομή για τη χώρα μας. Για πρώτη φορά, η προστασία των ζώων εντάσσεται θεσμικά στον επίσημο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο πρόληψης, ετοιμότητας, συντονισμού και επιχειρησιακής ανταπόκρισης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, των επιχειρησιακών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των φιλοζωικών οργανώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ιδρύτρια της Dogs’ Voice, Έλενα Δέδε, και στους εθελοντές της οργάνωσης, τους οποίους χαρακτήρισε πρωτεργάτες της κοινής αυτής προσπάθειας.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάκη, μέσα από έναν διαρκή διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών διαμορφώθηκε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο αξιοποιεί την εμπειρία των τελευταίων ετών και τη μετατρέπει σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα, διαδικασίες και σαφείς αρμοδιότητες.

«Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ενσωματώνουν με συγκροτημένο τρόπο την προστασία των ζώων στον εθνικό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για μια σημαντική θεσμική κατάκτηση που αποτυπώνει τη βούληση της Πολιτείας να μην αφήνει καμία ζωή απροστάτευτη σε περιόδους κρίσης», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο διευθυντής της Ειδικής Γραμματείας τόνισε ότι η προστασία των πιο ευάλωτων αποτελεί βασικό δείκτη μιας σύγχρονης κοινωνίας, σημειώνοντας πως ο νέος μηχανισμός θέτει τις βάσεις ώστε η συνεργασία, ο συντονισμός και η ετοιμότητα να αποτελούν πλέον πάγια πρακτική και όχι αποσπασματική αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, διασφαλίζοντας ότι η προστασία των ζώων θα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδίου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.