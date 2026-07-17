Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης

Snapshot Η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της το 1964 στην Κέρκυρα και το 1966 έγινε παρουσιάστρια του νεοσύστατου τηλεοπτικού προγράμματος στην Αθήνα.

Το 1969 αναδείχθηκε πρώτη στην ψηφοφορία για την καλύτερη ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια από την Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης.

Εργάστηκε ως τηλεπαρουσιάστρια μέχρι το 1988 και συμμετείχε σε θεατρικές παραγωγές και ταινίες.

Το 1996 υπήρξε υποψήφια με την Πολιτική Άνοιξη στις εκλογές της Α΄ Αθηνών, λαμβάνοντας 1.137 ψήφους. Snapshot powered by AI

Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, σε ηλικία 86 ετών.

Η Νάκυ Αγάθου (Αικατερίνη Αγάθου - Μιχαλοπούλου) από τους Λιαπάδες Κέρκυρας, ήταν από τις πρώτες - ιστορικές - τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης (1967 - 1988).

Η Νάκυ Αγάθου, εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση, το 1964 όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Κέρκυρας, του ΕΙΡ. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια – παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της, εξαφανίζοντας το χαρακτηριστικό κερκυραϊκό ιδίωμα. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η «Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης», στον οποίο η Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.

Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.

Έκτοτε και μέχρι το 1988 όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.

Στις εκλογές του 1996 κατέβηκε υποψήφια με την Πολιτική Άνοιξη στην Α΄ Αθηνών λαμβάνοντας 1.137 ψήφους.