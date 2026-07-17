Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κύρια «Κοκοβίκου»

Στη Μητρόπολη Αθηνών συγκεντρώνονται σήμερα το πρωί συγγενείς και φίλοι για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη και εμβληματική ηθοποιό Μάρω Κοντού η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρως Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης Χάρης Γκίκας

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

Το στεφάνι που απέστειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης

Στεφάνια στη μνήμη της Μάρως Κοντού απέστειλε η στενή της φίλη και συνεργάτης, Άντζελα Γκερέκου αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

Η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου στην κηδεία της Μάρως Κοντού Χάρης Γκίκας

Πλήθος πολιτικών αλλά και συναδέλφων από τον χώρο της υποκριτικής έδωσαν το «παρών» στο τελευταίο αντίο της Μάρως Κοντού

Ο πολιτικός, Δημήτρης Αβραμόπουλος Χάρης Γκίκας

Ο κριτικός κινηματογράφου Ορέστης Ανδρεαδάκης Χάρης Γκίκας

Η ηθοποιός Κοραλία Καράντη Χάρης Γκίκας

Ο Γιώργος Βουλγαράκης Πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Χάρης Γκίκας

ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρως Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης Χάρης Γκίκας

Η Εβελίνα Παπούλια και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους Χάρης Γκίκας

Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου Χάρης Γκίκας

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