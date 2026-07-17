Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κύρια «Κοκοβίκου»
Φίλοι και συγγενείς θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Μάρω Κοντού - Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης
Στη Μητρόπολη Αθηνών συγκεντρώνονται σήμερα το πρωί συγγενείς και φίλοι για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη και εμβληματική ηθοποιό Μάρω Κοντού η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.
Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.
Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.
Στεφάνια στη μνήμη της Μάρως Κοντού απέστειλε η στενή της φίλη και συνεργάτης, Άντζελα Γκερέκου αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.
Πλήθος πολιτικών αλλά και συναδέλφων από τον χώρο της υποκριτικής έδωσαν το «παρών» στο τελευταίο αντίο της Μάρως Κοντού