Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ ανοίγει η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους για τις συνολικά εννέα διαθέσιμες θέσεις. Οι ειδικότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από εξειδικευμένους οικονομικούς αναλυτές και διοικητικό προσωπικό μέχρι οδηγούς και υπαλλήλους αποθήκης, δίνοντας τη δυνατότητα σε υποψηφίους με διαφορετικά υπόβαθρα να διεκδικήσουν μια θέση στον διεθνή αυτό οργανισμό.

Εννέα ειδικότητες συνολικά αναζητά η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα

Οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν μέσα στον Ιούλιο

Ο χρόνος πιέζει για όσους ενδιαφέρονται για τις πρώτες ανακοινώσεις, καθώς οι προθεσμίες εκπνέουν σύντομα και η διαδικασία επιλογής είναι αυστηρή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η θέση για Supervisory American Citizen Services (ACS) Specialist με κωδικό Athens-2026-15 δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 20 Ιουλίου 2026. Η συγκεκριμένη θέση αφορά υπαλλήλους της αποστολής ή μέλη οικογενειών, ανήκει στην κατηγορία LE - 1420 - 10 και προσφέρει ετήσιο μισθό 38.132 ευρώ.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 26 Ιουλίου 2026, ολοκληρώνεται η διαδικασία για τη θέση Protocol Assistant με κωδικό Athens-2026-16, η οποία ανήκει στην κατηγορία LE - 0120 - 7 και συνοδεύεται από ετήσιες αποδοχές ύψους 23.814 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι για αυτές τις θέσεις θα πρέπει να κινηθούν ταχύτατα για να προλάβουν να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οικονομικές υπηρεσίες και οδηγοί τον Αύγουστο

Το επόμενο κύμα προσλήψεων επικεντρώνεται στον χρηματοοικονομικό τομέα και την εφοδιαστική αλυσίδα της διπλωματικής αποστολής.

Όπως ανακοινώθηκε, μέχρι τις 9 Αυγούστου 2026 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση Accounts Payable Technician / Alternate Cashier με κωδικό Athens-2026-14, η οποία προσφέρει ετήσιο μισθό 23.814 ευρώ στην κατηγορία LE - 0420 - 7.

Την ίδια ημερομηνία λήγει και η προθεσμία για τη θέση του Financial Analyst με κωδικό Athens-2026-13, η οποία ανήκει στην κατηγορία LE - 0405 - 9 και προσφέρει ετήσιες αποδοχές 31.056 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πρεσβεία αναζητά Warehouse Worker (Truck Driver) με καταληκτική ημερομηνία τις 16 Αυγούστου 2026. Η θέση αυτή φέρει τον κωδικό Athens-2026-12, ανήκει στην βαθμίδα LE - 0805 - 3 και ο ετήσιος μισθός ανέρχεται σε 15.774 ευρώ, αποτελώντας μια ευκαιρία για επαγγελματίες οδηγούς που επιθυμούν να εργαστούν σε ένα σταθερό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Θέσεις Consular Associate με υψηλές αποδοχές σε δολάρια

Πάντως οι πιο υψηλά αμοιβόμενες θέσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα αφορούν αποκλειστικά πιστοποιημένα μέλη οικογενειών Αμερικανών πολιτών (USEFMs) για το προξενικό τμήμα, με τις αιτήσεις να παραμένουν ανοιχτές έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές ανακοινώσεις για τη θέση Consular Associate που προσφέρουν εξαιρετικά ελκυστικά πακέτα αποδοχών σε αμερικανικό νόμισμα. Συγκεκριμένα, οι κωδικοί Athens-2025-7T-R2 και Athens-2026-1T-R1 αντιστοιχούν στη βαθμίδα FP - 3090 - 6/7/8 και προσφέρουν ετήσιο μισθό 38.541 δολάρια.

Οι κωδικοί Athens-2026-1-R1 και Athens-2025-7-R2 αφορούν τη βαθμίδα FP - 3090 - 6 και οδηγούν σε ακόμη υψηλότερες αποδοχές, φτάνοντας τις 48.225 δολάρια ετησίως.

Οι υποψήφιοι για όλες τις παραπάνω θέσεις εργασίας θα πρέπει να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της πρεσβείας προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναλυτικά προσόντα που απαιτούνται, καθώς και για τον τρόπο υποβολής της αίτησης μέσω του συστήματος ERA (Electronic Recruitment Application).

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