ΗΑΕ: Κλείνουν οι πρεσβεία και το προξενείο των ΗΠΑ μέχρι τις 15 Ιουλίου μετά τις ιρανικές επιθέσεις

Snapshot Η πρεσβεία και το προξενείο των ΗΠΑ στα ΗΑΕ έκλεισαν μέχρι τις 15 Ιουλίου λόγω των ιρανικών επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.

Δύο δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ δέχθηκαν πυραυλική επίθεση από το Ιράν με αποτέλεσμα έναν νεκρό και οχτώ τραυματίες.

Το Ιράν κήρυξε το Στενό του Ορμούζ κλειστό σε μη εξουσιοδοτημένα σκάφη, αυξάνοντας τις περιφερειακές εντάσεις.

Τα ΗΑΕ καταδίκασαν την επίθεση ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προειδοποίησαν ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν για την προστασία των συμφερόντων τους.

Η ακύρωση των αμερικανικών ραντεβού θεωρείται προληπτικό μέτρο εξαιτίας της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Έκλεισε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και το γενικό προξενείο στο Ντουμπάι, μετά τις νέες αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η πρεσβεία ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλα τα ραντεβού για έκδοση βίζας μέχρι τις 15 Ιουλίου, λόγω της «κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή». Οι Αμερικανοί πολίτες που είχαν προγραμματισμένα ραντεβού για αυτές τις ημερομηνίες καλούνται να μην προσέλθουν στην πρεσβεία ή στο προξενείο.

Η αμερικανική αποστολή ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει μαζί τους για τον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού.

Η ακύρωση των ραντεβού θεωρείται προληπτικό μέτρο ως απάντηση στην εντατικοποίηση της σύγκρουσης.

Η κρίση ώθησε επίσης το Ιράν να κηρύξει το Στενό του Ορμούζ κλειστό σε μη εξουσιοδοτημένα σκάφη, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις περιφερειακές εντάσεις. Αυτή η εξέλιξη συνέπεσε με τις συνεχιζόμενες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις αντιποίνων σε αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ και την Ιορδανία, υποδεικνύοντας ένα ασταθές περιβάλλον ασφαλείας.

Ένας νεκρός και οχτώ τραυματίες

Δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χτυπήθηκαν από ιρανικούς πυραύλους κρουζ ενώ διέρρεαν τη νότια ναυτιλιακή λωρίδα του Στενού Ορμούζ στα χωρικά ύδατα του Ομάν, όπως ανακοίνωσε νωρίς την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Τα ιρανικά πλήγματα προήλθαν μετά τις σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ σε διάφορες ιρανικές πόλεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σχετικά με την επίθεση, πως τα δεξαμενόπλοια δεν ακολούθησαν τις οδηγίες τους και προσπάθησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη περιοχή.

Από την επίθεση ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και ακόμη οχτώ τραυματίστηκαν.

Το υπουργείο των ΗΑΕ αναγνώρισε τα σκάφη ως τους Mombasa και Al Bahiyah, λέγοντας ότι ο νεκρός ήταν ένα μέλος του ινδικού πληρώματος στο Mbosa. Στους τραυματίες περιλαμβάνονται έξι Ινδοί υπήκοοι και δύο Ουκρανοί υπήκοοι.

Ανέφερε ότι και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν υλικές ζημιές μετά τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στο αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι οι πυρκαγιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο.

Το υπουργείο καταδίκασε αυτό που περιέγραψε ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, λέγοντας ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων τους.

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