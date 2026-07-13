Στενά του Ορμούζ: 14 πλοία πέρασαν την Κυριακή - Τα μισά είχαν ιρανική σημαία

Snapshot Την Κυριακή πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ 14 πλοία, εκ των οποίων τα μισά είχαν ιρανική σημαία, δείχνοντας ότι τα Στενά δεν έχουν κλείσει πλήρως.

Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών «μέχρι νεωτέρας» μετά από επίθεση σε πλοίο που ακολουθούσε μη εγκεκριμένη ρότα.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις σε πλοία που αποδίδουν στην Τεχεράνη.

Μόνο λίγα μη ιρανικά πλοία πέρασαν με ενεργοποιημένο αναμεταδότη, ακολουθώντας είτε τον ιρανικό διάδρομο είτε τον παλιό διάδρομο ειρήνης, ο οποίος θεωρείται επικίνδυνος λόγω πιθανών ναρκών.

Οι ΗΠΑ παρέχουν υποστήριξη στα πλοία που διέρχονται τα Στενά, αναχαιτίζοντας απειλές και συμβουλεύοντας για ασφαλείς διαδρομές. Snapshot powered by AI

Ένας μικρός αριθμός πλοίων πέρασε την Κυριακή από τα Στενά του Ορμούζ, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, με αφορμή την επίθεση σε ένα πλοίο σε αυτόν τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο.

Μόνο 14 πλοία, τα μισά εκ των οποίων ήταν εμπορικά, διέπλευσαν τα Στενά την Κυριακή, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το Ορμούζ δεν έχει κλείσει πλήρως, σε αντίθεση με αυτά που ανακοίνωσε το Ιράν. Ο αριθμός αυτός πάντως είναι ο μικρότερος που έχει καταγραφεί από τις 13 Ιουνίου, λίγο πριν υπογραφεί το «μνημόνιο συνεννόησης» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα μισά από τα πλοία αυτά έφεραν ιρανική σημαία. Το βράδυ της Κυριακης οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στο Ιράν σε απάντηση για τις επιθέσεις σε πλοία, τις οποίες αποδίδουν στην Τεχεράνη. Το Ιράν νωρίτερα ανέφερε ότι κλείνει «μέχρι νεωτέρας» τα Στενά, αφού έβαλε εναντίον ενός πλοίου που ακολουθούσε «μη εγκεκριμένη ρότα».

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ AP

Σύμφωνα με την Kpler, τουλάχιστον τρία πλοία που μετέφεραν πρώτες ύλες πέρασαν σήμερα Δευτέρα.

Από τα μη ιρανικά πλοία, μόνο δύο πέρασαν με ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη τους: το ένα ακολουθούσε τον διάδρομο που υποδεικνύει το Ιράν και το άλλο τον διάδρομο που χρησιμοποιείται σε καιρό ειρήνης, ο οποίος όμως κρίνεται επικίνδυνος σήμερα, λόγω των ναρκών που ενδέχεται να έχουν ποντιστεί εκεί.

Το Σαββατοκύριακο κανένα πλοίο δεν ακολούθησε την διαδρομή που περνά από τις ακτές του Ομάν, με ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.

Ο Μπαρούν Γκούπτα, αναλυτής στην εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard Tech, είπε ότι ο διάδρομος που προτείνεται από τις ΗΠΑ, στο νότιο τμήμα των Στενών, θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Είπε μάλιστα ότι ορισμένοι πελάτες της Vanguard Tech τον χρησιμοποίησαν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ είναι σε θέση να παράσχουν υποστήριξη στα πλοία, για παράδειγμα αναχαιτίζοντας βλήματα ή συμβουλεύοντάς για το ποια είναι η καλύτερη στιγμή για να περάσουν. Κάθε πλοίο που το Ιράν θεωρεί ότι συνδέεται με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ ή που περνά χωρίς να συντονίζεται με τις ιρανικές αρχές ή ακολουθεί διαδρομές μη ορισμένες από το Ιράν, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυξημένης παρακολούθησης», υπογράμμισε.