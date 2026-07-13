Ιρανός ΥΠΕΞ σε Τραμπ: Τα διόδια 20% στο Ορμούζ είναι φυσικά υπερβολικά – Εμείς θα είμαστε δίκαιοι

Snapshot Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν είναι ο φύλακας των Στενών του Ορμούζ και θα παραμείνει έτσι.

Ο Αραγτσί απάντησε σκωπτικά στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί αμοιβής για την ασφάλεια στα Στενά.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιβολή διοδίων 20% στα φορτία που διέρχονται το Στενό του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε το ποσοστό 20% ως υπερβολικό και δεσμεύτηκε ότι το Ιράν θα είναι δίκαιο στην επιβολή διοδίων. Snapshot powered by AI

Με σκωπτικό ύφος απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι φύλακες των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να πληρώνονται για την ασφάλεια που παρέχουν στα πλοία.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να αποζημιώνεται για την υπηρεσία αυτή. Το Ιράν υπήρξε πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει έτσι για πάντα», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την επιβολή διοδίων 20% στα φορτία που περνούν το στενό. Για τα διόδια ο Αραγτσί ανέφερε: «Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι».

ΗΠΑ: Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα τεθεί σε ισχύ στις 23:00 την Τρίτη

Ο αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) της 14ης Ιουλίου, ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.