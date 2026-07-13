Τραμπ: Ανακοίνωσε «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Θα επιβάλλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά ναυτικού αποκλεισμού εναντίον του Ιράν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιβάλλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι έκλεισε το θαλάσσιο πέρασμα.

Η επιβολή του τέλους θα ξεκινήσει άμεσα, χωρίς να δοθούν επιπλέον λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

⁠Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν και θα αποζημιώνεται με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ καθώς οι ΗΠΑ θα είναι οι «φύλακες» του στενού.

Ο Τραμπ είπε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό (σ.σ. των λιμανιών) ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο στενό», ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social.

Και συνέχισε: «Οι ΗΠΑ θα είναι από εδώ και στο εξής, γνωστές ως «οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ», αλλά ως τέτοιες, και για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της παροχής ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και η οργάνωση θα ξεκινήσουν αμέσως».

Νωρίτερα ο Τραμπ με δηλώσεις του στο Fox σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποζημιώνονται για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Τόνισε σε αυτό το πλαίσιο πως Ηνωμένες Πολιτείες «θα κρατήσουν τα Στενά» και «πιθανότατα θα τα διαχειρίζονται», προσθέτοντας ότι θα λειτουργούν ως «φύλακας των Στενών», διασφαλίζοντας τη διέλευση των πλοίων.

«Θα γίνουμε ο φύλακας των Στενών. Ίσως μας αποκαλούν τον φύλακα-άγγελο των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι υπήρχε συμφωνία με το Ιράν, η οποία, όπως είπε, παραβιάστηκε από την Τεχεράνη, ενώ χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

Απάντηση του Ιράν στον Τραμπ: Δεν θα αφήσουμε τις ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ

Η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις όσους συνεργάζονται με την Ουάσινγκτον.

«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπίγια» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά κάθε διαταραχή και ανασφάλεια» που θα παρουσιαστεί εκτός της καθορισμένης από την Τεχεράνη διαδρομής, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού γενικού επιτελείου.

«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιθετικό στρατό της χώρας αυτής θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγκάρι. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής».

Η προειδοποίηση έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού. «Θα διατηρήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι φύλακες του στενού. Μπορεί να ονομαστούμε φύλακες άγγελοι του στενού και θα πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

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