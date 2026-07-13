Απάντηση του Ιράν στον Τραμπ: Δεν θα αφήσουμε τις ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποιεί για αυστηρή αντίδραση σε κάθε διαταραχή εκτός της ιρανικής διαδρομής.

Ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δηλώνει ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της ασφάλειας του Ιράν.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι ενδεχόμενος πόλεμος θα μπορούσε να εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής.

Η προειδοποίηση του Ιράν ακολουθεί τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό έλεγχο και αποζημίωση για τα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις όσους συνεργάζονται με την Ουάσινγκτον.

«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπίγια» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά κάθε διαταραχή και ανασφάλεια» που θα παρουσιαστεί εκτός της καθορισμένης από την Τεχεράνη διαδρομής, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού γενικού επιτελείου.

«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιθετικό στρατό της χώρας αυτής θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγκάρι. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής».

Η προειδοποίηση έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού. «Θα διατηρήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι φύλακες του στενού. Μπορεί να ονομαστούμε φύλακες άγγελοι του στενού και θα πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.