Τύμπανα πολέμου στo Ορμούζ: «Θα ανοίξουμε τα Στενά όταν τελειώσει η επέμβαση των ΗΠΑ» λέει το Ιράν

Snapshot Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στην περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Ιορδανία και Κατάρ ως αντίποινα στις επιδρομές των ΗΠΑ.

Η ένταση έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι ΗΠΑ απάντησαν με επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και διαβεβαιώνουν ότι διαφυλάσσουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την αποκατάσταση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας στα Στενά αναθεωρείται, καθώς το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβιάσεις και απειλεί με περαιτέρω εκδίκηση. Snapshot powered by AI

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα (13/7) ότι στοχοποίησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, κατέστρεψαν συστήματα ραντάρ στο Ομάν και έπληξαν δεξαμενές καυσίμων και αποθήκες πυρομαχικών στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, σε απάντηση στις αμερικανικές επιδρομές.

Σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί διεμήνυσαν ότι «η συνεχιζόμενη παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου». Είπαν επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η τακτική ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ ήταν να τερματιστούν οι στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ». Το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην αποπλέουν χωρίς την άδειά του.

Ο αμερικανικός στρατός από την πλευρά του δήλωσε ότι έπληξε ιρανικά συστήματα αεράμυνας, παράκτιες θέσεις ραντάρ, πυραυλικές και μη επανδρωμένες εγκαταστάσεις, καθώς και μικρά σκάφη την Κυριακή, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη, ναυτικά σκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι νέες επιθέσεις κλιμάκωσαν τη σύγκρουση, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα για το άνοιγμα των Στενών και τον τερματισμό του πολέμου μετά από άλλες 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.

The US and Iran exchanged strikes over the weekend, raising oil prices and prompting concerns over the Strait of Hormuz, a key waterway for global energy shipments https://t.co/upS8qdvCxP pic.twitter.com/6okVxvEO7s — Reuters (@Reuters) July 13, 2026

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με το Reuters την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο Ιράν. «Τους χτυπάμε σκληρά», είπε. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως η εκεχειρία τελείωσε, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτή την πόρτα για περαιτέρω συνομιλίες. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, υιοθέτησε παρόμοιο προκλητικό τόνο, δημοσιεύοντας στο X την Κυριακή: «Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε. Σας είπαμε: τηρήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα».

Ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχει αποσταθεροποιήσει τον Κόλπο και έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή, με το Ιράν να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις σε πολλές χώρες. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο. Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από την Τεχεράνη έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές της ενέργειας και έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες για τον πληθωρισμό παγκοσμίως.

Ανεβαινουν οι τιμές του πετρελαίου

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η τακτική ναυτιλία είναι να τερματιστούν οι στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ. Το Ιράν επιδιώκει να δημιουργήσει έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν έχει εμποδίσει αυτές τις συζητήσεις.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εν τω μεταξύ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3% τη Δευτέρα, αν και παρέμεινε πολύ κάτω από τα υψηλά που είχαν σημειωθεί νωρίτερα στη σύγκρουση. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, ειδικά της βενζίνης, είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα για τον Τραμπ ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Η διαμάχη για το Ορμούζ

Το Ιράν έχει επιδιώξει να θεσπίσει ένα μόνιμο σύστημα τελών και αδειών για τα πλοία που χρησιμοποιούν την πλωτή οδό, η οποία πριν από τον πόλεμο μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αφού ανακοίνωσε το κλείσιμο της πλωτής οδού το Σάββατο έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένη διέλευση, η Τεχεράνη δήλωσε την Κυριακή ότι η διέλευση παρέμεινε σε αναστολή και ότι οι άδειες θα εκδίδονταν μόλις αποκατασταθεί η «σταθερότητα και η ηρεμία».

Οι ΗΠΑ, οι οποίες ανακάλεσαν την περασμένη εβδομάδα άδεια που αίρει τις κυρώσεις στις πωλήσεις αργού πετρελαίου από το Ιράν μετά από προηγούμενες επιθέσεις σε πλοία, δήλωσαν ότι οι δυνάμεις τους ήταν τοποθετημένες για να διαφυλάξουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας παρά αυτό που χαρακτήρισαν «επιθετικότητα, παρενόχληση, απειλές και αυθαίρετες δηλώσεις» από το Ιράν. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η κυκλοφορία είναι ομαλή», ανέφερε.

Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών, υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, επανέλαβε ότι, παρά τη σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, μια «διευρυμένη» νότια διαδρομή κοντά στο Ομάν παρέμεινε διαθέσιμη για αμφίδρομη κυκλοφορία. Το Σάββατο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους και ότι περισσότεροι από 300 είχαν πληγεί σε τρεις νύχτες αυτή την εβδομάδα «για να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικούς ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα το στενό».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το Σαββατοκύριακο ότι κατέστρεψαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου και υπόστεγα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ιορδανία, σύμμαχο των ΗΠΑ, στοχοποίησαν μια βάση ραντάρ των ΗΠΑ και αργότερα συστήματα εκτοξευτών πυραύλων στο Κουβέιτ, επιτέθηκαν σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικών αεροπλανοφόρων στο Ομάν και κατέστρεψαν ένα κέντρο συντήρησης αεροσκαφών και μια εγκατάσταση διοίκησης στο Κατάρ.

Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι εν τω μεταξύ απηύθυναν έκκληση για εκδίκηση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση της ρητορικής καθώς η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταρρέει.

«Θα εκδικηθούμε για τη δολοφονία Χαμενεΐ»

Ο Αλί Μπαγκέρι Κάνι, αναπληρωτής γραμματέας του ισχυρού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, δήλωσε ότι η εκδίκηση είναι «δικαίωμα του ιρανικού έθνους», σύμφωνα με δήλωση που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Ο ισχυρός κληρικός, Αγιατολάχ Μοχσέν Αράκι, μέλος της κυβερνητικής συνέλευσης εμπειρογνωμόνων, της ομάδας ισλαμιστών νομικών που διόρισαν τον ανώτατο ηγέτη, δήλωσε ότι η εκδίκηση είναι μια «δεσμευτική εντολή που πρέπει να τηρηθεί». Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν «στην κορυφή της λίστας».

O αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ΑΡ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ από την πλευτά του μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη υπονόησε ότι το Ιράν δεν θα τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη με τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, εάν η Ουάσινγκτον δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κάθε φορά που το άλλο μέρος δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του, εμείς δεν τηρήσαμε τις δικές μας... Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. «Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ότι παραβιάζει τις υποσχέσεις της. Σε κάθε περίπτωση, οι υποχρεώσεις μας και αυτές του άλλου μέρους είναι σαφείς και μπορεί να αποδειχθεί τεκμηριωμένα ότι το άλλο μέρος έχει παραβιάσει διάφορα μέρη του παρόντος μνημονίου συνεννόησης υπό διάφορες προφάσεις».

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη συμφωνία επιτιθέμενες, μεταξύ άλλων, σε υποδομές μεταφορών και φορτηγά πλοία του Ιράν, και έχει επίσης κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν εδάφη και εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου για να προετοιμάσουν επιθέσεις εναντίον τους.

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