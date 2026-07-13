Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο λόγω της κρίσης στο Ορμούζ - Πάνω από τα 79 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν ξανά, καθώς νέες στρατιωτικές επιθέσεις απειλούν τη ναυσιπλοϊα στα στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο λόγω της κρίσης στο Ορμούζ - Πάνω από τα 79 δολάρια το Brent
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από 4% τη Δευτέρα, καθώς οι μεταφορές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμειναν υπό απειλή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανακοινώνουν νέες στρατιωτικές επιθέσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 3,10 δολάρια ή 4,08% στα 79,11 δολάρια έως τις 03:25 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 2,95 δολάρια ή 4,11% στα 74,36 δολάρια το βαρέλι.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένα ακόμη κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν την Κυριακή, πλήττοντας δεκάδες στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες με πυρομαχικά ακριβείας, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τη Δευτέρα ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για εμπορική κυκλοφορία, αν και το Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι έκλεισε τα Στενά αφότου ένα πλοίο ταξίδεψε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή και χτυπήθηκε. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διήλθε από το στενό πριν από την έναρξη του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου.

Έξι πλοία διέσχισαν τα Στενά την Κυριακή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από το Kpler, ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και πέντε εβδομάδες.
Οι κλιμακούμενες επιθέσεις προκαλούν ανησυχία για το μέλλον μιας ενδιάμεσης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, η οποία είχε ως στόχο το άνοιγμα των Στενών και τον τερματισμό του πολέμου μετά από άλλες 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.

Μετά τη συμφωνία, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε κατά 4,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αλλά παρέμεινε 9,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του την Παρασκευή. «Οι ελπίδες για σχετικά γρήγορη επίλυση των πρόσφατων συγκρούσεων ενδέχεται να αμφισβητηθούν μετά την κλιμάκωση της έντασης το Σαββατοκύριακο», ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμά τους.

Ο αναλυτής της αγοράς της IG, Tόνι Σίκαμορ, δήλωσε ότι η σχετικά ήπια άνοδος των τιμών του πετρελαίου υποδηλώνει ότι η αγορά υιοθετεί την άποψη ότι η τρέχουσα έξαρση αντιπροσωπεύει μια κλιμάκωση εντός μιας εύθραυστης εκεχειρίας και απέχει πολύ από μια πλήρη κατάρρευση της εκεχειρίας. «Πόσο ακριβής είναι αυτή η άποψη μένει να φανεί», ανέφερε σε σημείωμά του.

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