Πετρέλαιο: Αύξηση άνω του 3% στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα στη Μέση Ανατολή

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν διπλή επίθεση σε περιοχές του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και σε εμπορικό πλοίο, προκαλώντας νέα αμερικανική αντίδραση.

Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, που έχει καίρια σημασία για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου WTI αυξήθηκε κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια προς παράδοση τον Αύγουστο. Snapshot powered by AI

Με άνοδο ξεκινούν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν διπλή επίθεση εχθές Κυριακή, κατά περιοχών του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Ως απάντηση το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, καθώς και σε εμπορικό πλοίο που έπλεε προς τα Στενά, προκαλώντας δεύτερο γύρο αμερικανικών επιθέσεων σε περισσότερες πόλεις.

Το Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια περί τη 01:10, μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία.

Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξανόταν κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.

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