Ιράν: Nέα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα - Η Τεχεράνη χτύπησε βάση στο Κουβέιτ

Snapshot Περισσότεροι από 10 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τις ΗΠΑ εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νησί Κεσμ, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και δύο τραυματίες εργαζόμενους στις τηλεπικοινωνίες.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν πυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα καθώς και ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης γύρω από το Στενό του Ορμούζ και στην επαρχία Χορμοζκάν.

Στο Κουβέιτ, πλήγματα με drone προκάλεσαν τραυματισμό ενός εργαζόμενου σε πλατφόρμα γεώτρησης και ζημιές σε συνοριακά φυλάκια, ενώ στόχευσαν και αμερικανικά πυραυλικά συστήματα ATACMS.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές κυρίως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με επίκεντρο το νησί Κεσμ και την περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Snapshot powered by AI

Νέες πυραυλικές επιθέσεςι κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τα μεσάνυχτα της Κυριακής ώρα Ελλάδος.

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις στις πόλεις Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς, στα νότια της χώρας.

Η ανακοίνωση της CENTCOM: «σήμερα, στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλ. μεσάνυχτα στην Ελλάδα), οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να συνεχίσουν να περιορίσουν την ικανότητά του να επιτίθεται σε πολίτες ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ανώτατος Διοικητής έδωσε εντολή για τις επιθέσεις αυτές, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι ιρανικές δυνάμεις».

Επιθέσεις και στο νησί Κεσμ

Νωρίτερα, όπως ανέφερε το Ιρανικό IRNA, περίπου 10 με 11 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το νησί Κεσμ, όπου στοχοθέτησαν ιρανικά πυραυλικά συστήματα και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Από το απόγευμα της Κυριακής, 10 έως 11 εχθρικά βλήματα έχουν χτυπήσει το νησί Κεσμ», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, κυβερνήτης της κοινότητας του Κεσμ, στο IRNA, προσθέτοντας αρχικά ότι όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί και ότι δεν υπήρχαν θύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, στοχοθετήθηκαν και μικρά ταχύπλοα Pasdaran των Φρουρών της Επανάστασης γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Πλήγματα δέχθηκαν η νότια ιρανική επαρχία Χορμοζκάν, στην οποία υπήρξε και ο ένας νεκρός, καθώς και ανατολικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς.

? BREAKING:



???? U.S. Army conducted multiple strikes on Iranian targets around the Strait of Hormuz, including missile systems, air defenses, and IRGC speedboats.



Source: @BarakRavid / Writer: Samuelpic.twitter.com/ap84BV1Mjx https://t.co/CyAMPGYrPQ

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 12, 2026



«Μετά την επίθεση του εχθρού εναντίον του Φαρούρ, στο Μπαντάρ Λενγκέχ, ένας εργαζόμενος της εθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σκοτώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δύο συνάδελφοί του τραυματίσθηκαν», ανέφερε το IRNA.

Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν σκοτώθηκε στο Κεσμ. Φέρεται ότι είχε σταλεί στο νησί στο πλαίσιο αποστολής για επισκευές.

FRESH STRIKES REPORTED NEAR BANDAR ABBAS



Several explosions have been reported near Bandar Abbas, Iran. pic.twitter.com/7qXX77RyVc

— Mossad Commentary (@MOSSADil) July 12, 2026



Πλήγματα με έναν τραυματία στο Κουβέιτ

Ο επίσημος λογαριασμός του στρατού στο Κουβέιτ ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε από «εχθρικό» drone την Κυριακή, σε πλατφόρμα γεώτρησης της Kuwait Oil Company.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Welayet News, σημειώθηκαν τρία χτυπήματα με στόχο αμερικανικά πυραυλικά συστήματα ATACMS.

Συνοριακά φυλάκια στον βορρά του Κουβέιτ δέχθηκαν επίσης πλήγματα που προκάλεσαν υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον στρατό.

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