Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αρκετά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αεράμυνας, ενώ έθεσαν στο στόχαστρο μικρά ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε την Κυριακή το Axios, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί την τελευταία ώρα εναντίον του Ιράν στόχευσαν συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και σκάφη Pasdaran σε δύο τοποθεσίες στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε μια αμερικανική πηγή στον δημοσιογράφο του Axios, Bara Ravid, όπως ο ίδιος ανέφερε στο X.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν νέες εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, κοντά στο Χορμούζ

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς και στην παράκτια περιοχή του νησιού Κεσμ. Αυτό αναφέρθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars , το οποίο ανέφερε ότι οι κάτοικοι της περιοχής Μασάν, νότια του νησιού που βρίσκεται στο Στενό του Ορμούζ, άκουσαν επίσης αρκετές εκρήξεις.