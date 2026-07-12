Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιδρομές πριν από μία ώρα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Axios , επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο
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- Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιδρομές εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αεράμυνας κοντά στο Στενό του Ορμούζ.
- Στόχος των αμερικανικών πλήγματων ήταν επίσης μικρά ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε δύο τοποθεσίες στο Στενό του Ορμούζ.
- Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκρήξεις και πυκνό καπνό στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
- Οι κάτοικοι στην περιοχή Μασάν, νότια του νησιού Κεσμ, άκουσαν επίσης αρκετές εκρήξεις από τα πλήγματα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αρκετά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αεράμυνας, ενώ έθεσαν στο στόχαστρο μικρά ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε την Κυριακή το Axios, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.
Οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί την τελευταία ώρα εναντίον του Ιράν στόχευσαν συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και σκάφη Pasdaran σε δύο τοποθεσίες στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε μια αμερικανική πηγή στον δημοσιογράφο του Axios, Bara Ravid, όπως ο ίδιος ανέφερε στο X.
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν νέες εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, κοντά στο Χορμούζ
Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς και στην παράκτια περιοχή του νησιού Κεσμ. Αυτό αναφέρθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars , το οποίο ανέφερε ότι οι κάτοικοι της περιοχής Μασάν, νότια του νησιού που βρίσκεται στο Στενό του Ορμούζ, άκουσαν επίσης αρκετές εκρήξεις.
Κυβερνήτης του Κεσμ: «Δέκα ή έντεκα εχθρικά βλήματα εναντίον του νησιού»
Δέκα ή έντεκα «εχθρικά βλήματα» έπληξαν το νησί Κεσμ στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, επικαλούμενος το πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Πρόσθεσε ότι επλήγησαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι και ότι δεν υπήρξαν θύματα.
Τραμπ: «Είχαμε μια συμφωνία με το Ιράν και μετά επιτέθηκαν στο πλοίο»
«Είχαμε μια συμφωνία με το Ιράν χθες το βράδυ πριν από την επίθεση. Το Ιράν υποχωρούσε σε όλα και δύο ώρες αργότερα χτύπησαν ένα πλοίο. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο CNN.