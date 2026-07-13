Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά σήμερα και αύριο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί «δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά σήμερα και αύριο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιτεθούν σκληρά στο Ιράν τη Δευτέρα και την Τρίτη.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντιδράσουν στις επιθέσεις αυτές.
  • Στόχος των ΗΠΑ θα είναι το "Pickaxe Mountain", ένα οχυρωμένο υπόγειο συγκρότημα κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν προχωρά καλά και ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την περιοχή.
  • Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταστρέψει προηγούμενα μέρη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και σκοπεύουν να επιτεθούν σύντομα στο Pickaxe Mountain.
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Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ και αύριο.

Ο Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί «δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό». Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις σε συνέντευξη με τον συντηρητικό πολιτικό σχολιαστή Χιού Χιούιτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαινίχθηκε επίσης ότι το «Pickaxe Mountain» του Ιράν θα είναι μεταξύ των στόχων.

Η τοποθεσία, γνωστή και ως Kolang Gaz La, πιστεύεται ότι είναι ένα οχυρωμένο υπόγειο συγκρότημα κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν. Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά: «Θα καταστρέψουμε Pickaxe Mountain». Πες στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι».

Και συνέχισε: «Παρακολουθούμε στενά [σ.σ. το Pickaxe Mountain»]. Δεν βλέπουμε καμία δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πάνε καλά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα». «Κάθε φορά που ακούμε γι’ αυτό, το ανατινάζουμε. Γι’ αυτό δεν τους αρέσει να μιλάνε γι’ αυτό. Αλλά μάλλον θα δοκιμάσουμε το Pickaxe σχετικά σύντομα», τόνισε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος στο μνημόνιο που υπέγραψαν οι ΗΠΑ με το Ιράν είπε ότι ήταν «ένα τεστ» και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν. Όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι «τα πάνε πολύ καλά», διευκρινίζοντας ότι «κάποιες φορές» διαφωνεί μαζί του και του το λέει.

Ανακοίνωσε «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Θα επιβάλλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν και θα αποζημιώνεται με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ καθώς οι ΗΠΑ θα είναι οι «φύλακες» του στενού.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό (σ.σ. των λιμανιών) ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο στενό», ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social.

Και συνέχισε: «Οι ΗΠΑ θα είναι από εδώ και στο εξής, γνωστές ως «οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ», αλλά ως τέτοιες, και για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της παροχής ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και η οργάνωση θα ξεκινήσουν αμέσως».

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Επιπλέον σήμερα ο Τραμπ με δηλώσεις του στο Fox σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποζημιώνονται για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Τόνισε σε αυτό το πλαίσιο πως Ηνωμένες Πολιτείες «θα κρατήσουν τα Στενά» και «πιθανότατα θα τα διαχειρίζονται», προσθέτοντας ότι θα λειτουργούν ως «φύλακας των Στενών», διασφαλίζοντας τη διέλευση των πλοίων.

«Θα γίνουμε ο φύλακας των Στενών. Ίσως μας αποκαλούν τον φύλακα-άγγελο των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι υπήρχε συμφωνία με το Ιράν, η οποία, όπως είπε, παραβιάστηκε από την Τεχεράνη, ενώ χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

Η ειρωνεία του Ιρανού ΥΠΕΞ

Με σκωπτικό ύφος απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι φύλακες των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να πληρώνονται για την ασφάλεια που παρέχουν στα πλοία.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να αποζημιώνεται για την υπηρεσία αυτή. Το Ιράν υπήρξε πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει έτσι για πάντα», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την επιβολή διοδίων 20% στα φορτία που περνούν το στενό. Για τα διόδια ο Αραγτσί ανέφερε: «Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι».

ΗΠΑ: Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα τεθεί σε ισχύ στις 23:00 την Τρίτη

Ο αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) της 14ης Ιουλίου, ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.

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