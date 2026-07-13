ΗΠΑ: Δικαστήριο ακύρωσε τον διακανονισμό του προέδρου Τραμπ με την εφορία

Ο διακανονισμός έδωσε  σαρωτικές απαλλαγές από φοροελέγχους στον Αμερικανό πρόεδρο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: Δικαστήριο ακύρωσε τον διακανονισμό του προέδρου Τραμπ με την εφορία
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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  • Δικαστής ακύρωσε τον διακανονισμό μεταξύ προέδρου Τραμπ και της IRS που παρείχε σημαντικές φορολογικές απαλλαγές στις εταιρείες του Τραμπ.
  • Ο διακανονισμός προέβλεπε τη δημιουργία ταμείου άνω των 1,8 δισ. δολαρίων για αποζημιώσεις θυμάτων, αλλά το σχέδιο εγκαταλείφθηκε.
  • Η δικαστής Καθλίν Ουίλιαμς έκρινε ότι δεν υπήρχε πραγματική δικαστική διαφωνία μεταξύ Τραμπ και IRS, όπως απαιτεί το Σύνταγμα.
  • Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον δικηγορικό σύλλογο για έλεγχο πιθανών παραβάσεων δεοντολογίας από δικηγόρους του Τραμπ και στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Η δικαστής τόνισε ότι ο διακανονισμός επιδίωκε να νομιμοποιήσει ασυλία σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον Τραμπ, δεσμεύοντας παράλληλα δημόσιους πόρους χωρίς νομική βάση.
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Μία δικαστής ακύρωσε σήμερα τον διακανονισμό στον οποίο είχε προχωρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την Εφορία (IRS), με τον οποίο οι εταιρείες του εξασφάλισαν σαρωτικές απαλλαγές από φοροελέγχους και ταυτόχρονα ιδρύθηκε ένα ταμείο ύψους άνω του 1,8 δισεκ. δολαρίων για να αποζημιωθούν τα υποτιθέμενα θύματα της εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση – σχέδιο το οποίο στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Η δικαστής Καθλίν Ουίλιαμς έκρινε ότι ο Τραμπ και η IRS, την οποία ελέγχει ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ήταν πραγματικά αντίδικοι, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα στις αστικές υποθέσεις.

Η Ουίλιαμς παρέπεμψε έναν δικηγόρο του Τραμπ που ασχολήθηκε με την υπόθεση και υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης που υπέγραψαν τη συμφωνία στις αρχές του δικηγορικού συλλόγου για να κρίνουν αν οι ενέργειές τους παραβίασαν τους κανόνες δεοντολογίας.

«Η ενέργεια αυτή δεν αφορούσε ποτέ έναν αντίδικο που ζητούσε τη δικαστική επίλυση ενός νομικού ζητήματος ή μια πραγματική διαφωνία», έκρινε η δικαστής. Αντιθέτως, ήταν μια απόπειρα «να παρασχεθεί κάποιου είδους νομιμότητα σε μια συμφωνία για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται με τον πρόεδρο και να δεσμευτούν δισεκατομμύρια δολάρια των Αμερικανών φορολογουμένων για να αποζημιωθούν αιτιάσεις οι οποίες δεν προσδιορίζονται από τον νόμο», τόνισε.

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