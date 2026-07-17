Axios: Κλειστές οι πύλες του Λευκού Οίκου για τον Νετανιάχου - Η συνάντηση που δεν έγινε ποτέ

Snapshot Ο Λευκός Οίκος διέψευσε την είδηση για προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, που δεν είχε ποτέ επιβεβαιωθεί.

Ο Νετανιάχου δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ραντεβού με τον Τραμπ για δύο εβδομάδες, γεγονός που δείχνει ένταση στις σχέσεις τους.

Η κριτική του Νετανιάχου για την πώληση F-35 στην Τουρκία προκάλεσε την οργή του Τραμπ και επιδείνωσε τις διπλωματικές σχέσεις.

Πληροφορίες για απειλή κατά του Τραμπ από το Ιράν, που διοχετεύτηκαν από τον Ισραήλ, θεωρήθηκαν από τις αμερικανικές υπηρεσίες ως μη αξιόπιστες και ενδεχομένως χειραγώγηση.

Η δημοτικότητα του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον έχει μειωθεί σημαντικά, με αυξανόμενη αντίδραση από το Κογκρέσο και τους συμμάχους του Τραμπ. Snapshot powered by AI

Aξιωματούχοι του Λευκού Οίκου βρέθηκαν προ εκπλήξεως τις τελευταίες ημέρες, διαβάζοντας στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μια είδηση που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα: ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή θα υποδεχόταν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα. Στην πραγματικότητα, κανένα τέτοιο ραντεβού δεν είχε κλειστεί.

Το διπλωματικό αυτό θρίλερ αποκαλύπτει μια βαθιά ρωγμή στις σχέσεις των δύο ηγετών. Μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία πριν από ενάμιση χρόνο, ο Νετανιάχου έχει περάσει το κατώφλι του Οβάλ Γραφείου έξι φορές —περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον ξένο ηγέτη— με τις συναντήσεις τους να οριστικοποιούνται πάντα μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθούσε μάταια επί δύο εβδομάδες να εξασφαλίσει μια ακρόαση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μην δείχνει καμία βιασύνη να φωτογραφηθεί μαζί του, πέντε μήνες μετά την έναρξη ενός πολέμου που φαίνεται να έχει κουράσει και να έχει απογοητεύσει την Ουάσινγκτον.

Το χρονικό μίας διπλωματικής «ψευδαίσθησης»

Όλα άρχισαν στις αρχές του μήνα, όταν ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ για να τον συγχαρεί για την ιστορική 250ή επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ζητώντας του παράλληλα μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα ραντεβού αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Ιουλίου. Όμως, οι μέρες περνούσαν και η πρόσκληση δεν ερχόταν.

Μετά την είδηση του θανάτου του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, το γραφείο του Νετανιάχου είδε μια ευκαιρία προσέγγισης. Ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο πρωθυπουργός επιθυμούσε να παραστεί στην κηδεία στις ΗΠΑ, σχεδιάζοντας παράλληλα να συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα. Η κινητοποίηση από την πλευρά του Ισραήλ ήταν μεγάλη: η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έλαβε εντολή να προετοιμάσει το κυβερνητικό αεροπλάνο, ενώ μια ομάδα αξιωματούχων ασφαλείας και πρωτοκόλλου ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον.

Το πρωί της Πέμπτης, ωστόσο, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε την ακύρωση του ταξιδιού με την πρόφαση ότι η κηδεία του Γκράχαμ αναβλήθηκε. Σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο, η συνάντηση δεν είχε επιβεβαιωθεί ποτέ. Αμερικανοί αξιωματούχοι θεώρησαν ότι ο «Μπίμπι» προσπαθούσε απλώς να προκαλέσει και να επιβάλει επικοινωνιακά μια συνάντηση που δεν είχε εγκριθεί. Παράλληλα, Ισραηλινοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ακύρωση του ταξιδιού συνδέεται και με τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν κλιμάκωση κατά του Ιράν, γεγονός που επέβαλλε την παρουσία του Νετανιάχου στο Ισραήλ για την αντιμετώπιση πιθανών αντιποίνων.

Η οργή για τα F-35

Η απροθυμία του Τραμπ να συναντήσει τον Νετανιάχου δεν είναι τυχαία. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Άγκυρα, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο Fox News και επέκρινε ανοιχτά την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Η παρέμβαση αυτή εξόργισε τον Τραμπ, ο οποίος θεώρησε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης δεν είχε κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Η ένταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του Τραμπ στην Τουρκία. Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες διοχέτευσαν πληροφορίες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είχε αναφέρει ότι το Ιράν θα έπρεπε να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στην Άγκυρα.

Αν και οι πληροφορίες αυτές ανάγκασαν τις μυστικές υπηρεσίες να λάβουν έκτακτα μέτρα, αλλάζοντας ακόμη και το αεροπλάνο της πτήσης του Τραμπ, Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι που ερεύνησαν την υπόθεση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απειλή προερχόταν από μία μόνο πηγή και ήταν περισσότερο «φιλοδοξία» παρά συγκροτημένο, λειτουργικό σχέδιο. Η κίνηση αυτή του Ισραήλ θεωρήθηκε από ορισμένους ως μια προσπάθεια χειραγώγησης της αμερικανικής ασφάλειας.

Αρνητικό κλίμα για τον Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον

Η δημοτικότητα του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον βρίσκεται στο ναδίρ, όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και στον στενό πυρήνα του κινήματος MAGA του Τραμπ. Ο Αντιπρόεδρος Τζει ντι Βανς, μιλώντας πρόσφατα στο podcast του Τζο Ρόγκαν, κατηγόρησε ανοιχτά μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πολιτική του Τραμπ για το Ιράν με σκοπό να παρατείνουν τον πόλεμο, καταρρίπτοντας τις υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις που είχαν κάνει στην αρχή των συγκρούσεων.

Την ίδια ώρα, η πίεση από το Κογκρέσο αυξάνεται. Σε μια πρωτοφανή κίνηση αποδοκιμασίας, 103 Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισαν υπέρ της περικοπής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως σχολίασε Εβραίος ηγέτης που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα, η ψηφοφορία αυτή δεν αφορούσε τόσο τα χρήματα, όσο την ανάγκη των νομοθετών να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα δυσαρέσκειας προσωπικά στον Νετανιάχου.

Το διπλωματικό επεισόδιο με τη «χαμένη» συνάντηση στον Λευκό Όικο δεν ήταν απλώς ένα οργανωτικό λάθος, σύμφωνα με τους αναλυτές, Αποτελεί το πιο ξεκάθαρο δείγμα ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χάνει σταδιακά τα ερείσματά του στην αμερικανική πρωτεύουσα, βρίσκοντας κλειστές πόρτες ακόμα και εκεί που κάποτε τον υποδέχονταν με τιμές.

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