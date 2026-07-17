Κρήτη: 63χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και παρέσυρε 20χρονη πεζή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης όταν ο 63χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, κι εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να παρασύρει μια 20χρονη πεζή, που στεκόταν σε πεζοδρόμιο.

Από το ατύχημα, τραυματίστηκε και ο 63χρονος οδηγός και η 20χρονη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.