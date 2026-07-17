ΑΝΤ1: Ηχηρές αφίξεις, αλλαγές σκυτάλης και πρόγραμμα τηλεαστέρων

Snapshot Ο ΑΝΤ1 ενισχύει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με τη Σία Κοσιώνη ως σχολιάστρια και παρουσιάστρια ενημερωτικής εκπομπής, ενώ ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη.

Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για παρουσίαση εκπομπής το Σαββατοκύριακο ή βραδινό πρότζεκτ στον ΑΝΤ1.

Νέες δραματικές σειρές όπως το «Ντέρτι», το «Κρίνο & Αγκάθι» και οι «Σπιλιάδες» εντάσσονται στο πρόγραμμα του καναλιού με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνεχίζει με τρία φορμάτ, η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει στο «Moments», ενώ οι συζητήσεις για τους «Ράδιο Αρβύλα» δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου διατηρεί τον ρόλο του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ ο Παναγιώτης Στάθης αποχωρεί βελούδινα από τον ΑΝΤ1. Snapshot powered by AI

Στην πιο δημιουργική του φάση μπαίνει ο ΑΝΤ1, επενδύοντας μετά από πολλά χρόνια σε πρόσωπα και προγράμματα που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στο χρηματιστήριο της TV. Τα στελέχη είναι αποφασισμένα να δημιουργήσουν άκρως ανταγωνιστικά προϊόντα σε κάθε ζώνη, με στόχο να πιάσουν κορυφή στους πίνακες της Nielsen.

Ο ενημερωτικός τομέας μονοπωλεί το ενδιαφέρον, με τον Βασίλη Παπαδρόσο να έχει βάλει σκοπό να μετατρέψει τον σταθμό σε συνώνυμο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης. Το deal με τη Σία Κοσιώνη ολοκληρώθηκε και η ανακοίνωση έκανε σύντομα τον γύρο του διαδικτύου. H δημοσιογράφος θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1.

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Σύντομα αναμένεται και η ανακοίνωση για τον Άκη Παυλόπουλο, που καταφτάνει στο Μαρούσι από το Φάληρο. Ο δημοσιογράφος θα αναλάβει την πρωινή ζώνη, ενώ αναζητείται τηλεοπτικός παρτενέρ. Ο Παναγιώτης Στάθης κι επίσημα αποχωρεί από τον ΑΝΤ1, σε ένα διαζύγιο που χαρακτηρίζεται βελούδινο. Ο Νίκος Χατζηνικολάου παραμένει στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου, καθώς πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο.

Φαίη Σκορδά σε θέση μάχης

Η ξανθιά παρουσιάστρια, έπειτα από την αποχώρησή της από το MEGA, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα στελέχη. Στο τραπέζι έχει πέσει η παρουσίαση εκπομπής το Σαββατοκύριακο, αλλά και ένα βραδινό πρότζεκτ -όπως το «Dancing with the stars» -που και η ίδια έχει παραδεχτεί ότι θα ήθελε να κάνει. Η μεταγραφή της αναμένεται να είναι από τις δυνατές εξελίξεις στον κόσμο των media, το φετινό καλοκαίρι, με τον ΑΝΤ1 να αποδεικνύει ότι -εκτός από την ενημέρωση- επιθυμεί και λαμπερούς τηλεαστέρες.

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Η βραδινή ζώνη με την υπογραφή σειρών

Το κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζεται να «ζορίσει» πολύ τον ανταγωνισμό με παραγωγές που ήδη συζητιούνται. Το «Ντέρτι» είναι μία δυνατή ιστορία, που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη και παίρνει σάρκα και οστά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου Ρασιδάκη. Πάτρα, 1987… Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν και η ιστορία ξεκινά. Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε, για να συναντήσει ξανά έπειτα από χρόνια τη μητέρα της, την Ξένια (Κλέλια Ρένεση), που την είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρό παιδί, για να κυνηγήσει το όνειρό της. Η Ξένια, η θρυλική τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου, θα έρθει αντιμέτωπη με την κόρη που άφησε πίσω της και κανείς δεν ξέρει αν αυτή η επανένωση θα φέρει τη συγχώρεση ή θα ανοίξει πληγές που ακόμα αιμορραγούν. Στις αποσκευές της η Στέλλα, εκτός από τους φόβους της, κρύβει και τον έρωτά της για τον Αρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), μια επικίνδυνη αγάπη, που για να επιβιώσει πρέπει να μείνει μυστική. Και οι δύο ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί. Ομως, και οι δύο θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον. Στον πυρήνα της ιστορίας και ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο άνδρας της Ξένιας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου. Το βασίλειό του είναι η νύχτα, όμως κάτω από τη λαμπερή μαρκίζα ζει μια άλλη σκοτεινή ζωή. Η βιτρίνα της αυτοκρατορίας του θα ραγίσει και εκείνος θα κάνει τα πάντα, για να μη χάσει την κυριαρχία του. Ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), αστυνόμος στην Ασφάλεια Πατρών, είναι αποφασισμένος να βρει την αλήθεια που κρύβεται μέσα στον σκληρό κόσμο του Αλέκου και, όταν την αντικρίσει κατάματα, θα έρθει σε σύγκρουση με τη γυναίκα του, Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), αδελφή της Ξένιας. Ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), πρώτο ανδρικό όνομα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι», θα παλέψει και αυτός με τους δικούς του δαίμονες και θα δει τη φιλία του με τον Αλέκο και τον Πασχάλη να δοκιμάζεται με τον πιο εφιαλτικό τρόπο. Δίπλα του, αλλά και απέναντί του, η πρώην γυναίκα του, η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου), που θα πρέπει να αποφασίσει εάν μπορεί να τον εμπιστευτεί ξανά.

Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, βάζει στο επίκεντρο μια ιστορία αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων. Αρκαδία, 1959. Ο Μάρκος Αρβανίτης (Γιώργος Γεροντιδάκης) επιστρέφει σπίτι του έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που σημάδεψε τη ζωή του, αλλά και δύο οικογένειες. Μέσα στη φυλακή, είχε μόνο μία παρηγοριά, τα γράμματα της Λευκής (Αναστασία Παντούση), μιας γυναίκας που δεν είχε συναντήσει ποτέ. Όταν οι δυο τους συναντιούνται για πρώτη φορά, ο Μάρκος είναι βέβαιος πως βρήκε τη γυναίκα της ζωής του και της ζητά να τον παντρευτεί. Η Λευκή δέχεται. Όμως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Γιατί η Λευκή δεν μπήκε τυχαία στη ζωή του. Σκοπός της είναι να πλησιάσει τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της. Η επιστροφή του Μάρκου φέρνει αναστάτωση και στο ίδιο του το σπίτι. Οι γονείς του (Κατερίνα Διδασκάλου και Γιάννης Τσορτέκης) τον υποδέχονται με ανακούφιση και συγκίνηση, αλλά η άγνωστη γυναίκα που εμφανίζεται στο πλευρό του γεννά ερωτήματα, καχυποψία και συγκρούσεις. Την ίδια στιγμή, οι γονείς της Λευκής (Στέλιος Μάινας και Μαρία Ζορμπά) εξακολουθούν να ζουν στη σκιά μιας παλιάς τραγωδίας που δεν έπαψε ποτέ να ζητά δικαίωση. Οι δύο οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες. Μυστικά αρχίζουν να ξυπνούν. Αλήθειες, που έμειναν θαμμένες για χρόνια, απειλούν να αλλάξουν τα πάντα. Μπορεί ένας έρωτας να επιβιώσει, όταν έχει χτιστεί πάνω σε ένα ψέμα; Τι θα συμβεί όταν το παρελθόν προσπαθήσει να έχει τον τελευταίο λόγο;

H δραματική σειρά «Σπιλιάδες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με την υπογραφή του σκηνοθέτη, Γιώργου Παπαβασιλείου, και της σεναριογράφου, Μαρίας Γεωργιάδου. Σύρος 1962… Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια. Κι η ζωή που άφησε πίσω της; Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν; Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια; Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα; Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη… Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, θα απογειώσουν κάθε σκηνή με τις ερμηνείες τους.

Τι συμβαίνει με Αρναούτογλου, Μακρυπούλια, Αρβύλα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι από τα δυνατά χαρτιά του σταθμού και η επόμενη σεζόν θα τον βρει με τρία φορμάτ. «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», «The 2night show» και «The roadshow» θα κρατήσουν ξανά συντροφιά. Η Ζέτα Μακρυπούλια, επίσης, συνεχίζει τη συνεργασία της με το κανάλι. Το «Moments» θα επιστρέψει με σπέσιαλ επεισόδια, ωστόσο άγνωστο παραμένει το τι θα γίνει με το «Rouk Zouk». Όσον αφορά στους «Ράδιο Αρβύλα»; Οι υπογραφές για τη συνέχεια της συνεργασίας δεν έχουν πέσει, με τις συζητήσεις να μην έχουν ολοκληρωθεί.

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