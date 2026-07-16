Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

Snapshot Η Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 και εξέφρασε ενθουσιασμό για τη νέα της επαγγελματική αρχή.

Θα αναλάβει το ρόλο σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα παρουσιάζει ενημερωτική εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Η συνεργασία με τον ΑΝΤ1 έχει διάρκεια δύο ετών και στοχεύει στην ενίσχυση του κύρους του καναλιού στον τομέα της ενημέρωσης.

Ο ΑΝΤ1 τονίζει την πολυετή διαδρομή της Κοσιώνη, την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την αξιόπιστη παρουσία της στα ΜΜΕ.

Η Σία Κοσιώνη ευχαρίστησε όσους την υποδέχτηκαν θερμά και δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά με σεβασμό στους τηλεθεατές. Snapshot powered by AI

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 βρήκε τη Σία Κοσιώνη σε διακοπές. Ωστόσο, η δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να στείλει το δικό της μήνυμα για τη νέα της συνεργασία με τον σταθμό του Αμαρουσίου.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη Σία Κοσιώνη

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια. Με μία αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μία αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μία σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό», αναφέρεται.

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