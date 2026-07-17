Τραγωδία στο Περού: Φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό - Τουλάχιστον 14 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν την Πέμπτη στο Περού, όταν ένα μικρό φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Καταγράψαμε 14 θανάτους και πέντε τραυματισμούς, οι οποίοι προκλήθηκαν λόγω της πτώσης οχήματος σε γκρεμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ρικάρδο Τσιλόν, αξιωματούχος στον δήμο Σαν Χουάν, 800 χιλιόμετρα βόρεια από τη Λίμα.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο οδηγός του οχήματος και ένα παιδί, διευκρίνισε ο κ. Τσιλόν. Το όχημα μετέφερε 19 επιβάτες στη Σιουδάδ δε Ντιός, κοντά στον δήμο Σαν Χουάν.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι ιδιαίτερα συχνά στο Περού, εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου της χώρας, λόγω των πολλών οχημάτων, της έλλειψης ελέγχων, της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας και άλλων παραγόντων.

Το 2025, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Περού, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία.