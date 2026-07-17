ABC, NBC και CNN δεν μετέδωσαν ζωντανά την ομιλία Τραμπ – Ο πρόεδρος απείλησε με ανάκληση αδειών

Snapshot Τα δίκτυα ABC, NBC και CNN επέλεξαν να μην μεταδώσουν ζωντανά την ομιλία του προέδρου Τραμπ για την εκλογική ασφάλεια στα κύρια κανάλια τους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τα δίκτυα για «συνωμοσία» και απείλησε με ανάκληση των αδειών τους λόγω της μη μετάδοσης της ομιλίας.

Τα δίκτυα μετέδωσαν την ομιλία μόνο μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή συνδρομητικών υπηρεσιών με μικρότερο κοινό.

Ο Τραμπ επανέλαβε χωρίς αποδείξεις ισχυρισμούς για εκλογική απάτη και κινεζική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές.

Η απόφαση των δικτύων να μην μεταδώσουν την ομιλία ζωντανά συνδέεται με προειδοποιήσεις για παραπληροφόρηση και πολιτικές πιέσεις. Snapshot powered by AI

Δύο από τα τρία μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και το CNN δεν μετέδωσαν την Πέμπτη στις πλατφόρμες τους για τις προκριματικές εκλογές την ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ώρα prime-time , προκαλώντας την οργή ενός προέδρου που έχει ασκήσει πρωτοφανή πίεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ομιλία επικεντρώθηκε στην ασφάλεια των εκλογών, τέσσερις μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα δίκτυα που δεν μετέδωσαν την ομιλία του εμπλέκονταν σε «σχεδια» και θα έπρεπε να τους αφαιρεθούν οι άδειες. «Σε μια σπάνια κίνηση, τα fake news του NBC και του ABC δήλωσαν και τα δύο ότι δεν θα καλύψουν αυτήν την ομιλία», είπε, προσθέτοντας: «Μια τέτοια απάτη θα πρέπει να σημαίνει ανάκληση των αδειών τους».Τα δίκτυα με βάση την Πρώτη Τροπολογία έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν τι επιλέγουν να μεταδώσουν, λένε οι ειδικοί. Αλλά ιστορικά, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν μεταδώσει τις περισσότερες τέτοιες ομιλίες με το σκεπτικό ότι παρέχουν πληροφορίες δημόσιας σημασίας.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ένας εκπρόσωπος του ABC News δήλωσε ότι το δίκτυο θα μεταδώσει την ομιλία του Τραμπ στην πλατφόρμα ABC News Live και στο ABC News Radio – όχι στο δικό του κανάλι μετάδοσης, ενώ και το NBC News μετέδωσε τα σχόλια του προέδρου στην δωρεάν υπηρεσία streaming, NBC News NOW, αλλά όχι στο κύριο κανάλι μετάδοσης,.

Σε ανακοίνωσή του, το CNN ανέφερε ότι θα παρακολουθεί την ομιλία για ειδήσεις, με ζωντανή μετάδοση να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του και στο CNN All Access, το συνδρομητικό κανάλι streaming του.Τα κανάλια streaming του ABC και του NBC γενικά προσελκύουν ένα κλάσμα των θεατών που φτάνουν στα παραδοσιακά τους σήματα μετάδοσης. Το ψηφιακό δίκτυο του CNN είναι μια υπηρεσία επί πληρωμή με μικρότερο κοινό από το κανονικό καλωδιακό κανάλι του.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που, όπως είπε, αποδεικνύουν κινεζική παρέμβαση στις εκλογές των ΗΠΑ, αναβιώνοντας τις μακροχρόνιες επιθέσεις του κατά της ασφάλειας των εκλογών, παρά την αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που δεν εντόπισε στοιχεία ότι το Πεκίνο αλλοίωσε την ψηφοφορία του 2020, την οποία έχασε.Πριν από την ομιλία, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ήταν «πολύ πιθανό» ο Τραμπ να αναφέρει επίσης την κατάσταση με το Ιράν και την οικονομία στην αρχή της ομιλίας του και θα μπορούσε ενδεχομένως να θίξει μια σειρά θεμάτων.

Είπε ότι αυτός είναι «ένας παραπάνω λόγος» για να μεταδώσουν τα δίκτυα ζωντανά την ομιλία και για να συντονιστούν οι Αμερικανοί.Ο Τραμπ αναφέρθηκε εν συντομία στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, τον οποίο, όπως είπε, κερδίζουν οι ΗΠΑ, και είπε ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που έχει γνωρίσει ποτέ, αλλά επικεντρώθηκε στους ισχυρισμούς του για την ασφάλεια των εκλογών.

Πίεση στα δίκτυα

Ο Τραμπ έχει περάσει χρόνια σπέρνοντας αμφιβολίες για τα εκλογικά αποτελέσματα, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η ήττα του το 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν ήταν στημένη. Έχει επίσης ισχυριστεί χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου είναι γεμάτη απάτη, τα μηχανήματα ψηφοφορίας είναι ευάλωτα σε χειραγώγηση και η ψήφος μη πολιτών είναι ευρέως διαδεδομένη. Ορισμένοι Δημοκρατικοί, ανάμεσά τους η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ έχουν προτρέψει τα δίκτυα να μην μεταδώσουν την ομιλία, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να επαναλάβει τους ισχυρισμούς που έχουν διαψευσθεί.

Το CBS πρόλαβε το κανονικό του πρόγραμμα για να μεταδώσει την ομιλία του προέδρου, αλλά πριν από την μετάδοση, ο παρουσιαστής Tony Dokoupil αντέκρουσε εκ των προτέρων αυτό που αναμενόταν. «Ειλικρινά, πολλά από αυτά που είπε ο πρόεδρος για αυτό το θέμα είναι ψευδή», είπε, προτού προσθέσει ότι ο λόγος που το δίκτυο κάλυπτε ζωντανά την ομιλία ήταν επειδή «θα είναι είδηση ​​και είναι δική μας δουλειά να καλύψουμε τις ειδήσεις».Το δίκτυο διέκοψε τη μετάδοση μετά από περίπου 15 λεπτά για να καταρρίψει τους ισχυρισμούς του Τραμπ για εκλογική απάτη.Το Fox News μετέδωσε ζωντανά την ομιλία του Τραμπ, με ορισμένους τοπικούς συνεργάτες του Fox να αναλαμβάνουν το πρόγραμμα του καλωδιακού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Νέα Υόρκη.

Στο CBS, η εξαγορά της Paramount από τον Ντέιβιντ Έλισον, του οποίου ο δισεκατομμυριούχος πατέρας Λάρι Έλισον είναι σύμμαχος του Τραμπ, έχει αναστατώσει το ειδησεογραφικό γραφείο και έχει οδηγήσει στην αποχώρηση ανώτερων στελεχών από το «60 Minutes». Ορισμένοι υπάλληλοι έχουν ισχυριστεί πολιτικές παρεμβάσεις σε συντακτικές αποφάσεις, κάτι που το δίκτυο έχει αρνηθεί.Ο Έλισον αναμένει τώρα την έγκριση της FCC για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount, η οποία θα μπορούσε να του δώσει τον έλεγχο του CNN, ενός δικτύου που ο Τραμπ έχει επικρίνει εδώ και καιρό για αυτό που αποκαλεί άδικη κάλυψη.

Η ομιλία έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. To ABC, ιδιοκτησίας Walt Disney, αντιμετωπίζει δύο εκκρεμείς έρευνες από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης μιας που εξετάζει εάν η ημερήσια εκπομπή της «The View» παραβίασε τους κανόνες ισότητας χρόνου, παίρνοντας συνέντευξη από έναν υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Τέξας.

Η FCC θα μπορούσε να κινηθεί ήδη από τον επόμενο μήνα για να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης των αδειών για τους οκτώ σταθμούς ABC που ανήκουν στην εταιρεία της Disney.Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο NBC και στη μητρική του εταιρεία, Comcast, το οποίο έχει ονομάσει «Concast». Τον περασμένο μήνα αποχώρησε έξαλλος από μια συνέντευξη με την πολιτική δημοσιογράφο του NBC, Kristen Welker, αφού αποκάλεσε το δίκτυο «μονόπλευρο και διεφθαρμένο».Η Comcast ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα σχέδια για τον διαχωρισμό της σε δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες μέσω της απόσχισης της NBCUniversal και της Sky.

Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να καταστήσει την NBCUniversal έναν ελκυστικό στόχο εξαγοράς. Το συντηρητικών τάσεων καλωδιακό ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News, το οποίο ελέγχεται από την οικογένεια του Ρούπερτ Μέρντοχ, μεταδίδει γενικά όλες τις ομιλίες του Τραμπ, αλλά μπορεί επίσης να είναι επιφυλακτικό και ως προς αυτήν. Το 2023, το δίκτυο αναγκάστηκε να καταβάλει 787,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή για δυσφήμιση σχετικά με τη μετάδοση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τις εκλογές του 2020.

Την Τετάρτη, ο Καρ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NewsNation ότι πιστεύει πως τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα θα έπρεπε να μεταδώσουν τα σχόλια του Τραμπ.«Αυτό είναι κάτι που ο αμερικανικός λαός έχει κάθε δικαίωμα να περάσει μέσω των ραδιοφωνικών κυμάτων», είπε.

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