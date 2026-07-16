Κλήρωση Τζόκερ (16/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 5,14,17,19,30 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.