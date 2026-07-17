Η Κίνα παρουσίασε το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο

Snapshot Η κινεζική startup Moonshot παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο του κόσμου.

Το Kimi K3 προσφέρει απόδοση συγκρίσιμη με το αμερικανικό μοντέλο Fable της Anthropic και ξεπερνά άλλα μοντέλα όπως τα Opus 4.8 και GPT 5.6 Sol.

Το μοντέλο διαθέτει παράθυρο περιβάλλοντος 1 εκατομμυρίου διακριτικών, επιτρέποντας την επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών σε μία εντολή.

Οι κινεζικές εταιρείες AI, όπως η Moonshot και η Z.ai, μειώνουν γρήγορα το τεχνολογικό χάσμα με τις ΗΠΑ, αμφισβητώντας την παλαιότερη αντίληψη ότι υστερούν σε σχέση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Το Kimi K3 έχει καταγράψει υψηλές επιδόσεις σε αξιολογήσεις τρίτων και ενισχύει την παγκόσμια κούρσα ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης. Snapshot powered by AI

Η κινεζική νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Moonshot παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο 2,8 τρισεκατομμυρίων παραμέτρων, το οποίο, όπως δήλωσε, είναι το μεγαλύτερο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού βάρους στον κόσμο και προσφέρει απόδοση που πλησιάζει το πρωτοποριακό μοντέλο Fable του αμερικανικού γίγαντα Anthropic. Η κυκλοφορία, η οποία έρχεται ένα μήνα μετά την απότομη απόσυρση των μοντέλων Fable και Mythos της Anthropic από την κυβέρνηση των ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, υπογραμμίζει πόσο γρήγορα το ανοιχτό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας μειώνει το χάσμα με τα πιο προηγμένα συστήματα των ΗΠΑ.

Εταιρείες όπως οι Moonshot, Z.ai και MiniMax κυκλοφορούν ολοένα και πιο ισχυρά μοντέλα σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος, αμφισβητώντας τις μακροχρόνιες υποθέσεις στη Δύση ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές υστερούν μήνες σε σχέση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους. Η Moonshot δήλωσε ότι το Kimi K3 είναι το πρώτο μοντέλο ανοιχτού βάρους που πλησιάζει το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων παραμέτρων και έχει σχεδιαστεί για προηγμένη συλλογιστική, κωδικοποίηση μακροπρόθεσμου ορίζοντα και εργασία γνώσης.

Το μοντέλο διαθέτει ένα παράθυρο περιβάλλοντος 1 εκατομμυρίου διακριτικών, επιτρέποντάς του να επεξεργάζεται και να διατηρεί σημαντικά περισσότερες πληροφορίες από τις προηγούμενες γενιές σε μία μόνο εντολή.Το Kimi K3 «απέδωσε ανταγωνιστικά σε σχέση με το Fable 5 και ξεπέρασε σημαντικά τα Opus 4.8, GPT 5.6 Sol και GPT 5.5 (της OpenAI)» όσον αφορά τη βελτιστοποίηση του πυρήνα της GPU, ανέφερε η εταιρεία.

Ο όρος αναφέρεται σε τεχνικές που μεγιστοποιούν την αξιοποίηση του υλικού AI και ελαχιστοποιούν την καθυστέρηση. Το μοντέλο έχει επίσης καταγράψει ισχυρά αποτελέσματα σε αξιολογήσεις τρίτων.Η Arena.ai κατέταξε το Kimi K3 στην πρώτη θέση σε μια αξιολόγηση που εξέταζε τις δυνατότητες δημιουργίας διεπαφών ιστού, ενώ η Vals AI το κατέταξε δεύτερο συνολικά, πίσω από το Fable 5 και μπροστά από το GPT-5.6 Sol. Η Artificial Analysis ανέφερε ότι το μοντέλο παρουσίασε απόδοση συγκρίσιμη με το GPT-5.5 της OpenAI και το Claude Opus 4.8 της Anthropic, ιδίως σε δοκιμές που μέτρησαν πολύπλοκες, πολυβήματες εργασίες.

Οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνουν τους κύκλους κυκλοφορίας μοντέλων τους, καθώς εντείνεται η παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η μετατόπιση αυτή έρχεται μετά το ντεμπούτο του GLM-5.2 της Z.ai, το οποίο άφησε άναυδους τους παρατηρητές του κλάδου, καθώς σημείωσε βαθμολογία κοντά στα κορυφαία αμερικανικά μοντέλα κλειστού κώδικα σε δοκιμές, υπονομεύοντας τη συναίνεση μεταξύ των δυτικών αναλυτών ότι τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ήταν τουλάχιστον έξι μήνες πίσω.