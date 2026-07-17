Mετά τους Λαιστρυγόνες και τον Κύκλωπα ο Οδυσσέας του Νόλαν «παλεύει» και με τον Economist

Snapshot Το βρετανικό περιοδικό κριτικάρει έντονα την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, χαρακτηρίζοντάς την «επικό λάθος» και «ανόητη διασκευή».

Η κριτική επισημαίνει ότι η ταινία απομακρύνεται από την αρχαία Ελλάδα, προσαρμόζοντας τον Οδυσσέα σε έναν σύγχρονο, ιδεαλιστικό ήρωα με στοιχεία όπως η χρήση ναρκωτικών και το PTSD.

Υπάρχουν αντιδράσεις για τις επιλογές όσον αφορά τους ηθοποιούς, τα κοστούμια, το λεξιλόγιο και την αισθητική, που θεωρούνται ανακριβή ή εκτός πλαισίου της εποχής.

Η «Οδύσσεια» θεωρείται έργο με μεγάλη ευελιξία και έχει υποστεί πολλές διασκευές μέσα στους αιώνες, αντανακλώντας πάντα τη σύγχρονη εποχή και τις κοινωνικές ανησυχίες.

Οι συζητήσεις γύρω από την ταινία αντικατοπτρίζουν ευρύτερες πολιτισμικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις, δείχνοντας ότι κάθε γενιά αναδημιουργεί την «Οδύσσεια» σύμφωνα με τις δικές της αξίες και προβληματισμούς. Snapshot powered by AI

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν , η οποία έκανε πρεμιέρα χθες στην Ελλάδα και σήμερα θα βρίσκεται στα σινεμά όλου του κόσμου. Ωστόσο το βρετανικό περιοδικό Economist έχει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη και αποκαλεί την ταινία «επικό λάθος».

Στην κριτική με τίτλο «μία πολύ ανόητη διασκευή της Οδύσσειας» το περιοδικό κατακεραυνώνει την ταινία του χολιγουντιανού σκηνοθέτη σχεδόν για τα πάντα – τα κουστούμια, τους διαλόγους, την διασκευή και την επιλογή της οπτικής γωνίας.

Γράφει ο Economist:

«Οι διαμάχες ήταν επικές. Η διασκευή του «Οδυσσέα» από τον Σερ Κρίστοφερ Νόλαν προκαλούσε έντονες αντιδράσεις πολύ πριν καν την δει κανείς. Πριν από την κυκλοφορία της στις 17 Ιουλίου, υπήρχαν διαμαρτυρίες για τα πάντα: από την ηθοποιό που υποδύεται την Ελένη (πολύ μαύρη), το χρώμα του φτερού στο κράνος του Οδυσσέα (πολύ κόκκινο), τις πανοπλίες των στρατιωτών (επίσης πολύ μαύρες και πολύ «Μπάτμαν») έως και το λεξιλόγιο του γιου του Οδυσσέα (πολύ αμερικάνικο: σε κάποιο σημείο λέει «μπαμπά», dad αντί για «πατέρα», father).

Σε όλα τα επίπεδα, από τα τοπία μέχρι την ψυχολογία των χαρακτήρων, λέει πολύ περισσότερα για τη σύγχρονη Δύση παρά για την αρχαία Ελλάδα. Η πλοκή υφίσταται εντυπωσιακές παραλλαγές, με σκοπό να μετατρέψει τον Οδυσσέα —τον αρχετυπικό, ατελή αρχαίο ήρωα— σε έναν απλό, σύγχρονο «καλό», εξομαλύνοντας τα ελαττώματά του. Οποιαδήποτε κακή συμπεριφορά είτε δικαιολογείται με τη χρήση ναρκωτικών είτε υπονοείται ότι οφείλεται σε πρωτόγονο PTSD – Μετατραυματικό Στρες (η επιδημία της υπερδιάγνωσης φαίνεται να έχει φτάσει μέχρι και τις αρχαίες ακτές της Ιθάκης).

Οι στρατιώτες, ντυμένοι με κομψό γκρι χρώμα μοιάζουν λιγότερο με αρχαίους πολεμιστές και περισσότερο με παιχνίδια Warhammer.Τα ωχρά, φωτισμένα από κεριά παλάτια δεν μοιάζουν με κρησφύγετα πολέμαρχων, αλλά με μπουτίκ ξενοδοχεία. Στις παραλιακές σκηνές με τη νύμφη Καλυψώ (Σαρλίζ Θερόν), ο Οδυσσέας (Ματ Ντέιμον) δεν φαίνεται τόσο να βρίσκεται σε βασανιστική εξορία, όσο να απολαμβάνει μια σύντομη απόδραση στην Καραϊβική (φορούν πολλά λινά ρούχα). Και όσο λιγότερα λέγονται για τον Κύκλωπα, τόσο καλύτερα. Αυτό είναι ενοχλητικό, αλλά τυπικό. Κάθε διασκευή ενός αρχαίου κειμένου αφορά εξίσου τη δική της εποχή όσο και το πρωτότυπο έργο· δεν είναι τόσο φακός όσο καθρέφτης.

Οι αρχαίοι Αθηναίοι μετέτρεψαν το ομηρικό έπος σε ψυχολογικά οξυδερκή τραγωδία. Τον 18ο αιώνα, η μετάφραση του Αλεξάντερ Πόουπ κατάφερε να κάνει τον Οδυσσέα να ακούγεται σαν ένας εκφυλισμένος ποιητής του Διαφωτισμού και όχι σαν αρχαίος πολεμιστής-βασιλιάς. Το 1922, η εκδοχή του Τζέιμς Τζόις προσέφερε σεξ, ροή συνείδησης και εκείνο το βασικό στοιχείο της μοντερνιστικής λογοτεχνίας: την πλήξη.Με αυτόν τον τρόπο, η επανέκδοση του Σερ Κρίστοφερ εντάσσεται σε μια μακρόχρονη παράδοση. Πρόκειται προφανώς για ένα προϊόν της σύγχρονης εποχής.

Οι γυναικείοι χαρακτήρες προβάλλουν συχνά απολογίες υπέρ του φεμινισμού (κάτι που δεν ήταν γνωστό ως δυνατό σημείο των αρχαίων). Ως αφορμή για τον Τρωικό πόλεμο αναφέρεται η επιθυμία να βελτιωθούν οι εμπορικές οδοί, σαν ο Αγαμέμνονας να ήταν απλώς ένας αθώος υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου και όχι ένας από τους μεγαλύτερους κακοποιούς της αρχαιότητας.Οι διασκευές έχουν κάποιο περιθώριο ελευθερίας, καθώς η «Οδύσσεια» περιέχει πληθώρα στοιχείων. Σε μία από τις πιο διάσημες σκηνές, ο θεός Πρωτέας μεταμορφώνεται σε λιοντάρι, μετά σε φίδι και στη συνέχεια σε ορμητικά νερά.

Η «Οδύσσεια» είναι ακόμη πιο πολυμορφική. Στις τρεις χιλιετίες που έχουν περάσει από τη σύνθεσή της, έχει διανύσει μια οδύσσεια δική της.Το ποίημα έχει μετατραπεί σε ουσιαστικό («οδύσσεια») και σε επίθετο («οδυσσειακός»). Έχει γίνει θεατρικό έργο, τηλεοπτική σειρά, μυθιστόρημα («Οδυσσέας») και πορνογραφική ταινία («Οδύσσεια: Το απόλυτο ταξίδι»). Έχει γίνει ένα σεληνάκατο (IM-1 Odysseus), ένας μεγάλος αστεροειδής (1143 Odysseus) και μια λοσιόν σώματος (η οποία, με νότες μαύρου πιπεριού και σανταλόξυλου, αναμφίβολα μυρίζει καλύτερα από ό,τι θα μύριζε ο ομώνυμός της).

Στιγμιότυπο με τον Κρίστοφερ Νόλαν, από τα γυρίσματα της "Οδύσσειας"

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ο Οδυσσέας, ο κατακτητής των πόλεων, έχει μεταμορφωθεί για άλλη μια φορά από τον Σερ Κρίστοφερ. Από άλλη άποψη, όμως, είναι περίεργο, καθώς «Η Οδύσσεια» έχει καταστρέψει πολλές φήμες.Το 2024, μια ταινία με πρωταγωνιστή τον Ραλφ Φάινς χαρακτηρίστηκε «βαρετή» και «κουραστική». Μια ταινία του 1954, με πρωταγωνιστή τον Κερκ Ντάγκλας, περιγράφηκε ως «παράξενη» και «ανούσια». Ο Σερ Κρίστοφερ έχει εμπειρία σε δύσκολα θέματα: η προηγούμενη ταινία του, «Oppenheimer», που αφορούσε τη σωματιδιακή φυσική και τα πυρηνικά όπλα, απέφερε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στα ταμεία. Ωστόσο, έχει διαπιστώσει ότι η «Οδύσσεια» δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο για να μεταφερθεί στον κινηματογράφο.

Η αρχική «Οδύσσεια» δεν είναι και πολύ καλύτερη. Αφηγείται την ιστορία του δεκαετούς ταξιδιού του Οδυσσέα για την επιστροφή του από τον Τρωικό πόλεμο και, ως εκ τούτου, θεωρείται συνήθως ως ένα είδος ελληνικού road trip. Αλλά είναι επίσης μια ταινία με σεξ και θαλάσσια τέρατα, μια ταινία για τον πατέρα και τον γιο και μια ταινία για τον σύζυγο και τη σύζυγο.

Η δομή της είναι διαβολικά περίπλοκη. Αφορά τον Οδυσσέα — αλλά οι αναγνώστες δεν τον συναντούν παρά μόνο μετά από τέσσερα βιβλία. Επιπλέον, πολλές από τις ιστορίες που θεωρεί κανείς ως αρχετυπικά οδυσσειακές είτε δεν αναφέρονται καθόλου είτε περιγράφονται με γρήγορες αναδρομές στην αφήγηση: οι Σειρήνες περνάνε απαρατήρητες σε περίπου 60 στίχους και οι Λωτοφάγοι σε περίπου 20.

Το γεγονός ότι έχει γίνει ακόμη μια ταινία —και έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερες συζητήσεις— αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της διαχρονικότητάς της. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς τέτοιες διαμάχες. Ο ένας είναι να τις εξετάσει με βάση τους δικούς τους όρους. Αυτές οι ενστάσεις έχουν κάποια βάση: στον Όμηρο, η Ελένη περιγράφεται σαφώς ότι έχει λευκά χέρια, ο Οδυσσέας πιθανότατα δεν φορούσε κράνος με κόκκινο φτερό (το κόκκινο ήταν σπαρτιατική συνήθεια), η αρχαία ελληνική πανοπλία ήταν από χαλκό, όχι σαν του Μπάτμαν και ο γιος του Οδυσσέα σίγουρα δεν έλεγε «μπαμπά».

Όπως επισημαίνει ο Τιμ Γουίτμαρς, Regius καθηγητής Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ: «Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν ελληνικά».Ένας άλλος τρόπος να δει κανείς αυτά τα επιχειρήματα είναι ως απόδειξη της ευελιξίας της «Οδύσσειας». Σε μια εποχή που ο κόσμος αντιδρά έντονα στην αμερικανική επιρροή στην Ευρώπη, αυτό επιτρέπει στον κόσμο να αντιδρά έντονα στους αμερικανισμούς («Μπαμπά!») στην αρχαία Ελλάδα. Σε μια εποχή που επικρατεί ανησυχία για την υπερβολικά αρρενωπή «manosphere», ο κόσμος μπορεί να ανησυχεί για τις υπερβολικά αρρενωπές πανοπλίες.

Σε μια εποχή που διασπάται από συζητήσεις σχετικά με τη φυλή, οι άνθρωποι έχουν εμπλακεί σε έντονες διαμάχες σχετικά με την επιλογή των ηθοποιών. Όταν συζητάμε για την «Οδύσσεια», δεν συζητάμε για την «Οδύσσεια». Συζητάμε για τους εαυτούς μας. Κάθε γενιά αναδημιουργεί την «Οδύσσεια» σύμφωνα με τη δική της εικόνα: παίρνουμε την εκδοχή που μας αξίζει.

Οι έξυπνοι και εριστικοί αρχαίοι Αθηναίοι πήραν τον Όμηρο και τον μετέτρεψαν σε μια έξυπνη και εριστική τραγωδία. Οι μοντερνιστές τον μετέτρεψαν σε μοντερνιστική πρόζα και ποίηση. Ο απλοϊκός, οπτικός σύγχρονος κόσμος πήρε τον Όμηρο και τον μετέτρεψε σε διαμάχες στα κοινωνικά δίκτυα και σε έναν παράλογο Κύκλωπα — και, ως εκ τούτου, σε μια τραγωδία από μόνη της».

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