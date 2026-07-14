Η «Οδύσσεια - μανία» ευνοεί... τον τουρισμό: Η Ιθάκη σε συλλεκτικό αφιέρωμα 162 σελίδων στη Figaro

Snapshot Το γαλλικό περιοδικό Le Figaro Hors-Série αφιερώνει ένα συλλεκτικό τεύχος 162 σελίδων στην Ιθάκη και την Οδύσσεια, αναδεικνύοντας το νησί ως σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό.

Το αφιέρωμα βασίζεται σε δημοσιογραφικό ταξίδι που διοργανώθηκε από τον ΕΟΤ Γαλλίας και περιλαμβάνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και συναντήσεις με ειδικούς.

Η έκδοση παρουσιάζει την Ιθάκη ως έναν βιώσιμο και ήπιο τουριστικό προορισμό που συνδυάζει τον μύθο με την αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία.

Το περιοδικό αναλύει διεξοδικά τις περιπέτειες και τη διαχρονική σημασία του Οδυσσέα, προβάλλοντας τον ήρωα ως σύνθετη και ανθρώπινη μορφή.

Το αφιέρωμα αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, ενισχύοντας την προβολή της Ιθάκης στη διεθνή αγορά. Snapshot powered by AI

Λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν, ένα μικρό, αλλά παγκοσμίως γνωστό ελληνικό νησί, η Ιθάκη, βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού Le Figaro Hors-Série.

Η ειδική συλλεκτική έκδοση, αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην Ιθάκη και την ομηρική Οδύσσεια, παρουσιάζει την ιστορική, πολιτιστική αλλά και τη σύγχρονη φυσιογνωμία του ελληνικού νησιού, αναδεικνύοντάς το ως έναν προορισμό που συνδυάζει τον μύθο με την αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία.

Το αφιέρωμα των 162 σελίδων, με τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα», αποτελεί το αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού (press trip) που πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη από τις 29 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2026. Η αποστολή οργανώθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας, σε συνεργασία με τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού Figaro Histoire, Michel De Jaeeghere.

Στα ίχνη του Οδυσσέα

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, ο Michel De Jaeeghere και η φωτογράφος Sophie Degubernatis επισκέφθηκαν τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Ιθάκης, όπως τον Αετό, τον Σταυρό, τη Σχολή Ομήρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, τα τείχη των Αλαλκομενών και τη Μαρμαροσπηλιά, γνωστή και ως Σπήλαιο των Νυμφών.

Παράλληλα, περιηγήθηκαν σε μονοπάτια που συνδέονται με την παράδοση του Οδυσσέα και πραγματοποίησαν συναντήσεις με αρχαιολόγους, ιστορικούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να αποτυπώσουν τόσο τη μυθολογική όσο και την ιστορική διάσταση του νησιού.

Το αποτέλεσμα είναι μια έκδοση που δεν περιορίζεται μόνο στην αφήγηση του ομηρικού έπους, αλλά παρουσιάζει την Ιθάκη ως ιδανικό προορισμό για τους φίλους του πολιτιστικού και ιστορικού τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Ιθάκη ως «επίγειος παράδεισος»

Το ειδικό τεύχος περιλαμβάνει ακόμη ενότητες αφιερωμένες στις απεικονίσεις της Οδύσσειας στη ζωγραφική και τη σύγχρονη λογοτεχνία, καθώς και στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που εμπνεύστηκαν από το ομηρικό έπος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο ο Οδυσσέας εξακολουθεί να επηρεάζει την τοπική παράδοση, ενώ παρουσιάζεται και η σύγχρονη εικόνα της Ιθάκης, μέσα από τις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες.

Το περιοδικό αναδεικνύει το νησί ως έναν προορισμό βιώσιμου τουρισμού και ήπιων δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζοντάς το έναν πραγματικό «επίγειο παράδεισο» για τους Γάλλους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό

Την έκδοση συνοδεύει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εντυπωσιακή εικονογράφηση από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της Ιθάκης, με ιδιαίτερη έμφαση στους αρχαιολογικούς και μνημειακούς χώρους.

Η φωτογράφιση κατέστη δυνατή έπειτα από συνεργασία της προϊσταμένης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυς Αναγνωστοπούλου, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η οποία παρείχε τις απαραίτητες ειδικές άδειες φωτογράφισης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το Le Figaro Hors-Série είναι διμηνιαία συλλεκτική έκδοση του γαλλικού ομίλου και κάθε τεύχος της είναι αφιερωμένο σε ένα σημαντικό θέμα πολιτισμού και τέχνης.

Η πρώτη έκδοση κυκλοφορεί σε 70.000 αντίτυπα, ενώ το αναγνωστικό του κοινό εκτιμάται ότι φτάνει τους 210.000 αναγνώστες, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού, διαθέτουν υψηλό μορφωτικό και εισοδηματικό επίπεδο και επιλέγουν τους ταξιδιωτικούς προορισμούς τους με βασικό κριτήριο τον πολιτιστικό και ιστορικό τους πλούτο.

Το αφιέρωμα για την Ιθάκη αναμένεται να κυκλοφορήσει το προσεχές διάστημα και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και ο Καναδάς, διευρύνοντας σημαντικά την προβολή του νησιού στη γαλλόφωνη αγορά.

Τι γράφει το Le Figaro για την Οδύσσεια

Στην επίσημη παρουσίαση της έκδοσης, το περιοδικό καλεί τους αναγνώστες να «ξεκινήσουν το πιο διάσημο ταξίδι της παγκόσμιας λογοτεχνίας», υπογραμμίζοντας ότι η Οδύσσεια δεν αποτελεί απλώς μια συναρπαστική περιπέτεια, αλλά το έργο που θεμελίωσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Μέσα από τα τοπία της Μεσογείου και τις αναλύσεις διακεκριμένων συγγραφέων, όπως οι Sylvain Tesson και Michel De Jaeeghere, το τεύχος προσκαλεί τον αναγνώστη να ακολουθήσει τα ίχνη του «πολύτροπου» Οδυσσέα, εξερευνώντας τόσο το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη όσο και τη διαχρονική σημασία του έπους.

Το περιοδικό αφιερώνει εκτενείς αναλύσεις στις σημαντικότερες δοκιμασίες του ήρωα — από την Καλυψώ και τον Κύκλωπα έως τις Σειρήνες και την Κίρκη — παρουσιάζοντας παράλληλα έναν Οδυσσέα περισσότερο ανθρώπινο, με αρετές αλλά και αδυναμίες.

Ξεχωριστές ενότητες είναι αφιερωμένες στα νησιά και τα σπήλαια που ενέπνευσαν τον Όμηρο, στις γυναικείες μορφές της Οδύσσειας, από τη Ναυσικά έως την Πηνελόπη, αλλά και στη διαχρονική κληρονομιά του έργου, εξετάζοντας τόσο το ζήτημα της πατρότητας της Ιλιάδας και της Οδύσσειας όσο και την επιρροή τους στη σύγχρονη λογοτεχνία και τη συλλογική φαντασία.

Όπως καταλήγει το περιοδικό, η μορφή του Οδυσσέα εξακολουθεί, χιλιάδες χρόνια μετά τη γέννηση του έπους, να αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές και διαχρονικές προσωπικότητες στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας και του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ξεκινήστε το πιο διάσημο ταξίδι της παγκόσμιας λογοτεχνίας με αυτό το ειδικό τεύχος του Le Figaro Hors-Série αφιερωμένο στην Οδύσσεια. Πέρα από μια απλή αφήγηση περιπετειών, ανακαλύψτε ξανά το έπος που αποτέλεσε θεμέλιο της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας. Μέσα από τα επιβλητικά τοπία της Μεσογείου και τις αναλύσεις διακεκριμένων συγγραφέων, όπως ο Sylvain Tesson και ο Michel De Jaeghere, αυτή η ξεχωριστή έκδοση σας καλεί να ακολουθήσετε τα ίχνη του Οδυσσέα, του «πολύτροπου» ήρωα.

Ο μακρύς δρόμος προς την Ιθάκη

Η Οδύσσεια είναι, πάνω απ' όλα, η ιστορία μιας επιστροφής που διαρκώς αναβάλλεται. Η αιχμαλωσία στο νησί της Καλυψώς, η αναμέτρηση με τον Κύκλωπα, το θανάσιμο τραγούδι των Σειρήνων και τα μάγια της Κίρκης συνθέτουν τους σταθμούς ενός ταξιδιού γεμάτου δοκιμασίες. Το περιοδικό αναλύει βήμα προς βήμα τις περιπέτειες του «πολύμητι» Οδυσσέα, αποκαλύπτοντας παράλληλα έναν σύνθετο ήρωα, που άλλοτε εμφανίζεται αλαζόνας ή σκληρός, με αδυναμίες που καθιστούν τον ηρωισμό του ακόμη πιο ανθρώπινο και διαχρονικό.

Στα ίχνη ενός αθάνατου μύθου

Το ειδικό τεύχος του Le Figaro προτείνει μια ολοκληρωμένη επανερμηνεία του έργου του Ομήρου, εμπλουτισμένη με τις απόψεις ιστορικών, αρχαιολόγων και σύγχρονων συγγραφέων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Το αρχιπέλαγος της επιστροφής: Ένα οπτικό και λογοτεχνικό ταξίδι στα νησιά, τα αρχιπελάγη και τα σπήλαια που ενέπνευσαν τον Όμηρο.

Οι γυναικείες μορφές της Οδύσσειας: Από τη γοητευτική Ναυσικά έως την πιστή Πηνελόπη, μια εξερεύνηση των γυναικών που σημάδεψαν την πορεία του κατακτητή της Τροίας.

Η ομηρική κληρονομιά: Αναλύσεις για το ζήτημα της πατρότητας της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο το έπος εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη συλλογική φαντασία («Οδυσσέας για πάντα»).

Από την αξία της επιστροφής στην πατρίδα έως τη γαλήνη που φέρνει η αποκατάσταση της ειρήνης, το τεύχος αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για να κατανοήσει κανείς γιατί ο Οδυσσέας παραμένει, έπειτα από χιλιάδες χρόνια, μία από τις πιο συναρπαστικές μορφές στην ιστορία της λογοτεχνίας και του ανθρώπινου πολιτισμού.

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