Η «Οδύσσεια» του Νόλαν διχάζει πριν καν βγει στις αίθουσες: Τα 10 σημεία που συζητούν όλοι

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε πως ο Κρίστοφερ Νόλαν θα αναλάβει ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ήταν δεδομένο ότι θα προκαλούσε τεράστια συζήτηση.

Ένα ίσως από τα δυσκολότερα έργα ever για να μεταφερθεί στο σινεμά, η «Οδύσσεια» του Ομήρου έτυχε να βρεθεί ίσως στα πλέον κατάλληλα χέρια για να μετατραπεί σε ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα, μόνο που όσο πλησιάζει ο καιρός για τη μεγάλη πρεμιέρα, προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερο ενθουσιασμό, αντιδράσεις και αμέτρητες συζητήσεις.

Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα 10 σημεία που έχουν τραβήξει πάνω τους όλα τα βλέμματα.

1. Δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας

Ο Matt Damon σηκώνει στις πλάτες του έναν από τους πιο εμβληματικούς ήρωες όλων των εποχών και όσοι έχουν ήδη δει την ταινία μιλούν για μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, κάτι που ήδη τον βάζει στις πρώτες συζητήσεις για τα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία της χρονιάς.

Μόνο που μαζί του έχουν εξίσου σημαντικό χώρο και χρόνο να ξεχωρίσουν και άλλοι χαρακτήρες, με τον Τηλέμαχο να αναφέρεται ότι είναι η κορυφαία ερμηνεία ever του Tom Holland, ενώ λέγεται ότι ο Αντίνοος του Robert Pattinson κλέβει την παράσταση.

Έχουμε πολλούς λόγους για να την περιμένουμε.

Ο Matt Damon στο κέντρο ως Οδυσσέας από την ταινία "The Odyssey." (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP) Universal Pictures

2. Η Ωραία Ελένη έγινε θέμα συζήτησης πριν καν εμφανιστεί στην οθόνη

Μέχρι στιγμής αποτελεί το μεγαλύτερο feud της ταινίας, και ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από την επιλογή το Nolan. Η επιλογή της Lupita Nyong'o για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης προκάλεσε τεράστια κουβέντα στα social media, ειδικά από τη στιγμή που είναι γνωστό πως ο Βρετανός σκηνοθέτης δεν χαμπαριάζει από woke κουλτούρες στα project του. Άλλοι χειροκρότησαν την επιλογή, άλλοι μίλησαν για υπερβολική δημιουργική ελευθερία, αποδεικνύοντας ότι η ταινία είχε καταφέρει να γίνει viral πολύ πριν την πρεμιέρα της.

3. Ο Αγαμέμνονας «Μπάτμαν»

Η μαύρη «μοντέρνα» πανοπλία του Αγαμέμνονα στο τρέιλερ,προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και σχολιάστηκε έντονα ως «Batman» αισθητικής.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίστηκε την επιλογή του, αναφέροντας λέγοντας ότι βασίστηκε σε ιστορικές μελέτες μυκηναϊκών ευρημάτων από μαυρισμένο μπρούντζο, ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για καλλιτεχνική επινόηση που απέχει από την πραγματικότητα.

Να βέβαια θυμίσω ότι ο Αγαμέμνονας στην Ιλιάδα έχει μεγαλύτερο ρόλο, στην Οδύσσεια όχι και τόσο, οπότε μάλλον δεν θα τον θυμόμαστε και τόσο.

4. Ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός στο καστ

Στα δικά μας τα μέρη, βέβαια, η μεγαλύτερη συζήτηση αφορά το γεγονός ότι μία από τις σημαντικότερες ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας γυρίστηκε μεν στην Ελλάδα, αλλά χωρίς τη συμμετοχή ούτε ενός Έλληνα ηθοποιού.

Το θέμα έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή Τύπο, με αρκετούς να μιλούν για χαμένη ευκαιρία εκπροσώπησης.

5. Ο Νόλαν γύρισε τα πάντα όσο πιο αληθινά γινόταν

Όπως έκανε στο «Oppenheimer», έτσι και εδώ απέφυγε όσο μπορούσε τα ψηφιακά εφέ, επιλέγοντας πραγματικές τοποθεσίες, φυσικά σκηνικά και νέας γενιάς IMAX κάμερες, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αίσθηση ρεαλισμού.

Το πώς έχει γυρίσει τον Κύκλωπα Πολύφημο ή τη Σκύλλα θα θέλαμε πολύ να το δούμε.

6. Είναι το ακριβότερο project της καριέρας του

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό στοίχημα που έχει αναλάβει ποτέ ο Νόλαν. Και τι με αυτό; Μα προφανώς και μεγαλώνει τις απαιτήσεις γύρω από το project, το οποίο αν είμαστε ειλικρινείς, χρειάζεται κανονικό mini series για να το προβάλεις όσο το δυνατόν καλύτερα.

Το main cast της ταινίας: Mia Goth, from left, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Emma Thomas, Christopher Nolan, Zendaya, Samantha Morton, Elliot Page, Benny Safdie, και John Leguizamo (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Invision

7. Οι φανατικοί του Ομήρου ήδη διαφωνούν

Όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε μεγάλη μεταφορά λογοτεχνικού έργου, υπάρχουν ήδη συζητήσεις για το πόσο πιστά ακολουθείται το ομηρικό έπος και ποιες αλλαγές έχει κάνει ο Νόλαν ώστε η ιστορία να λειτουργήσει κινηματογραφικά.

Ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε μεγαλώσει με αυτό το Έπος και έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον υπόλοιπο κόσμο, η αλήθεια είναι ότι θα αισθανθούμε λίγο περίεργα, βλέποντας κάτι όπως έγινε στην ταινία «Troy» βλέποντας τον Αχιλλέα να βγαίνει από τον Δούρειο Ίππο, επομένως ας είμαστε επιφυλακτικοί.

8. Θεωρείται ήδη φαβορί για τα επόμενα Όσκαρ

Είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις, όμως αρκετοί αναλυτές του Hollywood εκτιμούν ότι η ταινία θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη οσκαρική σεζόν, τόσο στις τεχνικές κατηγορίες όσο και στις μεγάλες διακρίσεις, με τον Matt Damon να ακούγεται ήδη έντονα για Α' Ανδρικό Ρόλο.

Αλλά όπως αναφέρθηκε και πριν, ο Tom Holland και ο Robert Pattinson ενδέχεται να κονταροχτυπηθούν για το Βραβείο Β’ Αντρικού Ρόλου.

O Tom Holland ως Τηλέμαχος (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP) Universal Pictures

9. Είναι ήδη το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς

Είτε ανήκεις στους λάτρεις του Ομήρου είτε στους φανατικούς του Νόλαν, ένα είναι βέβαιο. Ελάχιστες ταινίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τόσο μεγάλη προσμονή πριν καν κυκλοφορήσουν και αν λάβουμε υπόψη τις πρώτες κριτικές, είναι βέβαιο πως όταν ανοίξει η αυλαία στους κινηματογράφους, τότε ίσως μιλάμε για ακόμη ένα σύγχρονο κινηματογραφικό έπος.

10. Οι πρώτες κριτικές είναι σχεδόν αποθεωτικές

Παρότι η Universal επέλεξε αυστηρό καθεστώς προβολών για δημοσιογράφους και κριτικούς, με περιορισμούς στις άμεσες δημοσιεύσεις και εμπάργκο στις αναλυτικές κριτικές, οι πρώτες αντιδράσεις που διέρρευσαν από τις ειδικές προβολές είναι εντυπωσιακά θετικές. Πολλοί κάνουν λόγο για το πιο φιλόδοξο έργο της καριέρας του Νόλαν, ενώ αρκετοί μιλούν ήδη για ένα κινηματογραφικό έπος που θα συζητηθεί για χρόνια.

Ποιος ξέρει; Μπορεί να είναι όντως έτσι. Η ιστορία θα δείξει. Υπομονή, λίγες μέρες έμειναν.

Η ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου 2026.