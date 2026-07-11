Η «Οδύσσεια» του Νόλαν διχάζει πριν καν βγει στις αίθουσες: Τα 10 σημεία που συζητούν όλοι

Πρώτες κριτικές, Ωραία Ελένη και ούτε ένας Έλληνας και όλα όσα έχουν προκαλέσει συζητήσεις για το blockbuster της χρονιάς.

Χρήστος Κάβουρας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε πως ο Κρίστοφερ Νόλαν θα αναλάβει ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ήταν δεδομένο ότι θα προκαλούσε τεράστια συζήτηση.

Ένα ίσως από τα δυσκολότερα έργα ever για να μεταφερθεί στο σινεμά, η «Οδύσσεια» του Ομήρου έτυχε να βρεθεί ίσως στα πλέον κατάλληλα χέρια για να μετατραπεί σε ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα, μόνο που όσο πλησιάζει ο καιρός για τη μεγάλη πρεμιέρα, προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερο ενθουσιασμό, αντιδράσεις και αμέτρητες συζητήσεις.

Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα 10 σημεία που έχουν τραβήξει πάνω τους όλα τα βλέμματα.

1. Δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας

Ο Matt Damon σηκώνει στις πλάτες του έναν από τους πιο εμβληματικούς ήρωες όλων των εποχών και όσοι έχουν ήδη δει την ταινία μιλούν για μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, κάτι που ήδη τον βάζει στις πρώτες συζητήσεις για τα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία της χρονιάς.

Μόνο που μαζί του έχουν εξίσου σημαντικό χώρο και χρόνο να ξεχωρίσουν και άλλοι χαρακτήρες, με τον Τηλέμαχο να αναφέρεται ότι είναι η κορυφαία ερμηνεία ever του Tom Holland, ενώ λέγεται ότι ο Αντίνοος του Robert Pattinson κλέβει την παράσταση.

Έχουμε πολλούς λόγους για να την περιμένουμε.

Film Review - The Odyssey

Ο Matt Damon στο κέντρο ως Οδυσσέας από την ταινία "The Odyssey." (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Universal Pictures

2. Η Ωραία Ελένη έγινε θέμα συζήτησης πριν καν εμφανιστεί στην οθόνη

Μέχρι στιγμής αποτελεί το μεγαλύτερο feud της ταινίας, και ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από την επιλογή το Nolan. Η επιλογή της Lupita Nyong'o για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης προκάλεσε τεράστια κουβέντα στα social media, ειδικά από τη στιγμή που είναι γνωστό πως ο Βρετανός σκηνοθέτης δεν χαμπαριάζει από woke κουλτούρες στα project του. Άλλοι χειροκρότησαν την επιλογή, άλλοι μίλησαν για υπερβολική δημιουργική ελευθερία, αποδεικνύοντας ότι η ταινία είχε καταφέρει να γίνει viral πολύ πριν την πρεμιέρα της.

3. Ο Αγαμέμνονας «Μπάτμαν»

Η μαύρη «μοντέρνα» πανοπλία του Αγαμέμνονα στο τρέιλερ,προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και σχολιάστηκε έντονα ως «Batman» αισθητικής.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίστηκε την επιλογή του, αναφέροντας λέγοντας ότι βασίστηκε σε ιστορικές μελέτες μυκηναϊκών ευρημάτων από μαυρισμένο μπρούντζο, ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για καλλιτεχνική επινόηση που απέχει από την πραγματικότητα.

Να βέβαια θυμίσω ότι ο Αγαμέμνονας στην Ιλιάδα έχει μεγαλύτερο ρόλο, στην Οδύσσεια όχι και τόσο, οπότε μάλλον δεν θα τον θυμόμαστε και τόσο.

4. Ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός στο καστ

Στα δικά μας τα μέρη, βέβαια, η μεγαλύτερη συζήτηση αφορά το γεγονός ότι μία από τις σημαντικότερες ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας γυρίστηκε μεν στην Ελλάδα, αλλά χωρίς τη συμμετοχή ούτε ενός Έλληνα ηθοποιού.

Το θέμα έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή Τύπο, με αρκετούς να μιλούν για χαμένη ευκαιρία εκπροσώπησης.

5. Ο Νόλαν γύρισε τα πάντα όσο πιο αληθινά γινόταν

Όπως έκανε στο «Oppenheimer», έτσι και εδώ απέφυγε όσο μπορούσε τα ψηφιακά εφέ, επιλέγοντας πραγματικές τοποθεσίες, φυσικά σκηνικά και νέας γενιάς IMAX κάμερες, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αίσθηση ρεαλισμού.

Το πώς έχει γυρίσει τον Κύκλωπα Πολύφημο ή τη Σκύλλα θα θέλαμε πολύ να το δούμε.

6. Είναι το ακριβότερο project της καριέρας του

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό στοίχημα που έχει αναλάβει ποτέ ο Νόλαν. Και τι με αυτό; Μα προφανώς και μεγαλώνει τις απαιτήσεις γύρω από το project, το οποίο αν είμαστε ειλικρινείς, χρειάζεται κανονικό mini series για να το προβάλεις όσο το δυνατόν καλύτερα.

Mia Goth,Robert Pattinson,Lupita Nyong’o,Tom Holland,Anne Hathaway,Matt Damon,Emma Thomas,Christopher Nolan,Zendaya,Samantha Morton,Elliot Page,Benny Safdie,John Leguizamo

Το main cast της ταινίας: Mia Goth, from left, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Emma Thomas, Christopher Nolan, Zendaya, Samantha Morton, Elliot Page, Benny Safdie, και John Leguizamo (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Invision

7. Οι φανατικοί του Ομήρου ήδη διαφωνούν

Όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε μεγάλη μεταφορά λογοτεχνικού έργου, υπάρχουν ήδη συζητήσεις για το πόσο πιστά ακολουθείται το ομηρικό έπος και ποιες αλλαγές έχει κάνει ο Νόλαν ώστε η ιστορία να λειτουργήσει κινηματογραφικά.

Ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε μεγαλώσει με αυτό το Έπος και έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον υπόλοιπο κόσμο, η αλήθεια είναι ότι θα αισθανθούμε λίγο περίεργα, βλέποντας κάτι όπως έγινε στην ταινία «Troy» βλέποντας τον Αχιλλέα να βγαίνει από τον Δούρειο Ίππο, επομένως ας είμαστε επιφυλακτικοί.

8. Θεωρείται ήδη φαβορί για τα επόμενα Όσκαρ

Είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις, όμως αρκετοί αναλυτές του Hollywood εκτιμούν ότι η ταινία θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη οσκαρική σεζόν, τόσο στις τεχνικές κατηγορίες όσο και στις μεγάλες διακρίσεις, με τον Matt Damon να ακούγεται ήδη έντονα για Α' Ανδρικό Ρόλο.

Αλλά όπως αναφέρθηκε και πριν, ο Tom Holland και ο Robert Pattinson ενδέχεται να κονταροχτυπηθούν για το Βραβείο Β’ Αντρικού Ρόλου.

Film Review - The Odyssey

O Tom Holland ως Τηλέμαχος (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Universal Pictures

9. Είναι ήδη το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς

Είτε ανήκεις στους λάτρεις του Ομήρου είτε στους φανατικούς του Νόλαν, ένα είναι βέβαιο. Ελάχιστες ταινίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τόσο μεγάλη προσμονή πριν καν κυκλοφορήσουν και αν λάβουμε υπόψη τις πρώτες κριτικές, είναι βέβαιο πως όταν ανοίξει η αυλαία στους κινηματογράφους, τότε ίσως μιλάμε για ακόμη ένα σύγχρονο κινηματογραφικό έπος.

10. Οι πρώτες κριτικές είναι σχεδόν αποθεωτικές

Παρότι η Universal επέλεξε αυστηρό καθεστώς προβολών για δημοσιογράφους και κριτικούς, με περιορισμούς στις άμεσες δημοσιεύσεις και εμπάργκο στις αναλυτικές κριτικές, οι πρώτες αντιδράσεις που διέρρευσαν από τις ειδικές προβολές είναι εντυπωσιακά θετικές. Πολλοί κάνουν λόγο για το πιο φιλόδοξο έργο της καριέρας του Νόλαν, ενώ αρκετοί μιλούν ήδη για ένα κινηματογραφικό έπος που θα συζητηθεί για χρόνια.

Ποιος ξέρει; Μπορεί να είναι όντως έτσι. Η ιστορία θα δείξει. Υπομονή, λίγες μέρες έμειναν.

Η ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου 2026.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:21ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επιφυλακτικοί οι συγγενείς των θυμάτων - Τι περιμένουν από τη δικογραφία

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Alfa Romeo 155 SGT: Ο θρύλος του DTM επιστρέφει με 740 ίππους

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Καταγγελίες για εμπρησμό

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί γίνεται υποχρεωτικό το AM ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα;

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για τα ταξίδια στο εξωτερικό

08:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η… θηλυκή εκδοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ – Το μοντέλο από τη Ρωσία που έχει γίνει viral

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ: «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι και στοχεύουν το Ιράν, αν επιχειρήσετε να με δολοφονήσετε» - Σήμερα λήγει η προθεσμία για τα Στενά του Ορμούζ

08:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν διχάζει πριν καν βγει στις αίθουσες: Τα 10 σημεία που συζητούν όλοι

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Michael Dragon (Μιχαήλ Δράκος): Ο άγνωστος Έλληνας ήρωας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα Kia EV2 και PV5 Cargo στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: 13 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νομοσχέδιο διαχείρισης υδάτων

08:03ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Ελλάδα διαθέτει αεροπορική υπεροχή, όμως πρέπει και να τη διατηρήσει

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί είναι επικίνδυνο να πάρει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 - Ειδικός αναλυτής εξηγεί

07:55LIFESTYLE

OPEN: «Κλειδώνει» το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Ποιοι παραμένουν, ποιοι έρχονται

07:53ΕΛΛΑΔΑ

«Το κεφάλι του ήταν έξω από το αεροπλάνο» – Τα διεθνή ΜΜΕ για το θρίλερ στην πτήση της RyanAir από τη Θεσσαλονίκη

07:50ΕΛΛΑΔΑ

«Δέκα παιδιά την ημέρα κακοποιούνται»: Η δραματική εικόνα που παρουσίασε το «Χαμόγελο του Παιδιού» - 9.408 παιδιά ζήτησαν στήριξη σε έξι μήνες

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρή επιδημία στις ΗΠΑ: Παράσιτο προκαλεί διάρροια - Χιλιάδες κρούσματα σε λίγες εβδομάδες

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία: Τα ουκρανικά πλήγματα σε εγκατάστασεις αλλάζουν τη ροή του πολέμου

07:36ΕΛΛΑΔΑ

«Αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη»: Η πρώτη ανακοίνωση της Ryanair μετά το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Βαρύ» το παρελθόν της 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη – Είχε κάνει 28 εμπρηστικές επιθέσεις

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

07:53ΕΛΛΑΔΑ

«Το κεφάλι του ήταν έξω από το αεροπλάνο» – Τα διεθνή ΜΜΕ για το θρίλερ στην πτήση της RyanAir από τη Θεσσαλονίκη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Estée Lauder Hellas «διαψεύδει» τον εαυτό της: Απόδειξη μισθοδοσίας 8ετίας κάτω από τον κατώτατο - Ντοκουμέντο Newsbomb

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί είναι επικίνδυνο να πάρει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 - Ειδικός αναλυτής εξηγεί

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη ιστορία: Το μπουκάλι ενός Χιώτη καπετάνιου που ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και ένωσε τους Μαορί με το Αιγαίο

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Marfin: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση των συλληφθέντων

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί γίνεται υποχρεωτικό το AM ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα;

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί» λέει ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

07:36ΕΛΛΑΔΑ

«Αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη»: Η πρώτη ανακοίνωση της Ryanair μετά το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

08:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η… θηλυκή εκδοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ – Το μοντέλο από τη Ρωσία που έχει γίνει viral

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρή επιδημία στις ΗΠΑ: Παράσιτο προκαλεί διάρροια - Χιλιάδες κρούσματα σε λίγες εβδομάδες

17:35LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για τα ταξίδια στο εξωτερικό

08:50WHAT THE FACT

Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη

08:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν διχάζει πριν καν βγει στις αίθουσες: Τα 10 σημεία που συζητούν όλοι

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Michael Dragon (Μιχαήλ Δράκος): Ο άγνωστος Έλληνας ήρωας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο κοστίζουν οι διακοπές με όχημα; Εισιτήρια, καύσιμα και ο απαραίτητος εξοπλισμός του αυτοκινήτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ