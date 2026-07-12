ΝΥΤ για «Οδύσσεια» Νόλαν: Η Ελένη της Τροίας προκαλεί ξανά «πόλεμο» - Μοιάζει ο Ντέιμον με Έλληνα;

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και μια νέα συζήτηση γύρω από την ομορφιά, την ταυτότητα και την «ιστορική αυθεντικότητα». Σε άρθρο του στους New York Times, ο συγγραφέας και κλασικιστής Ντάνιελ Μέντελσον υποστηρίζει ότι η διαμάχη απομακρύνεται από την ουσία του αρχαίου μύθου, καθώς οι ίδιοι οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονταν τόσο για την εξωτερική εμφάνιση της Ελένης όσο για τη δύναμη του λόγου της, την επιρροή της και τον διαχρονικό συμβολισμό της.

Η Ελένη της Τροίας προκαλεί ξανά «πόλεμο», αυτή τη φορά όχι στην αρχαία Ελλάδα αλλά στα κοινωνικά δίκτυα. Η επιλογή της βραβευμένης με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο από τον Κρίστοφερ Νόλαν για τον ρόλο της θρυλικής ηρωίδας στη νέα «Οδύσσεια» έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις περί φυλής και αυθεντικότητας.

Οι New York Times εξετάζουν τη διαμάχη μέσα από το πρίσμα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, υπενθυμίζοντας ότι η «ομορφότερη γυναίκα του κόσμου» ήταν για τους Έλληνες πρωτίστως σύμβολο του λόγου, της επιθυμίας και της δύναμης της αφήγησης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Ελένη της Τροίας ξεκινά ξανά πολέμους. Αυτή τη φορά όμως η θρυλικά όμορφη, ημίθεη βασίλισσα της μυθολογίας, της οποίας η μοιχαλίδικη φυγή με τον Τρώα πρίγκιπα Πάρη προκάλεσε τον δεκαετή Τρωικό Πόλεμο, έχει προκαλέσει χιλιάδες αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Ενόψει της πρεμιέρας της κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν, μια παραγωγή κόστους 250 εκατ. δολαρίων γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μορφή IMAX, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι επέλεξε την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Lupita Nyong'o για τον ρόλο της Ελένης.

Ακολούθησε θύελλα αντιδράσεων, κυρίως από αυτοαποκαλούμενους «φύλακες» των ομηρικών επών, οι οποίοι θεωρούν ότι η επιλογή μιας μαύρης γυναίκας για τον ρόλο της Ελένης αποτελεί μια εξωφρενική παραβίαση, μια «woke» κίνηση που έχει στόχο να «καταστρέψει τον δυτικό πολιτισμό και όλα όσα τον δημιούργησαν», όπως έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, Elon Musk, κατηγόρησε τον Νόλαν ότι «φτύνει στον τάφο του Ομήρου», χαρακτηρίζοντάς τον «αντι-λευκό ρατσιστή» και υποστηρίζοντας ότι επέλεξε τη Νιόνγκο σε μια κυνική προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια των ψηφοφόρων των Όσκαρ. («Θέλει τα βραβεία», έγραψε.)

Ο Donald Trump Jr. έχει επίσης διαμαρτυρηθεί για την επιλογή του Νόλαν, ευχόμενος το Χόλιγουντ να «σταματήσει να μας επιβάλλει αυτή την ανοησία».

«Κανένας άνθρωπος στον πλανήτη δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόνγκο είναι “η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο”», δήλωσε ο συντηρητικός σχολιαστής Matt Walsh.

Υπερασπιστές του Νόλαν υποστηρίζουν ότι είναι παράλογο να μιλά κανείς για «αυθεντικότητα» όταν πρόκειται για μυθολογικά πρόσωπα. Η Ελένη, άλλωστε, σύμφωνα με τον μύθο, γεννήθηκε από αυγό κύκνου, άρα πόσο κυριολεκτικοί μπορούμε να είμαστε;

Ορισμένοι κλασικιστές υποστηρίζουν ότι η επιλογή του Νόλαν είναι στην πραγματικότητα πιο κοντά στην αρχαία ελληνική αντίληψη, καθώς οι Έλληνες δεν είχαν την έννοια της φυλής όπως την κατανοούμε σήμερα. (Αν είχαν, πιθανότατα θα αντιδρούσαν και στην επιλογή του ανοιχτόχρωμου, αμερικανικού τύπου Ματ Ντέιμον για τον ρόλο του πονηρού, μεσογειακού Οδυσσέα.)

Ωστόσο, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι η επιλογή της Νιόνγκο από τον Νόλαν ήταν σκόπιμη και είχε συγκεκριμένο μήνυμα. Η τελευταία μεγάλη κινηματογραφική απεικόνιση της Ελένης ήταν στην ταινία «Τροία» του 2004, όπου την υποδύθηκε η Γερμανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κρούγκερ, με έντονα «αρειανή» εμφάνιση.

Τι προσπαθεί λοιπόν να κάνει ο Νόλαν;

Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιεί την Ελένη όπως ακριβώς έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς: για να προκαλέσει, να αμφισβητήσει και να ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά και την ταυτότητα, το ποιοι είμαστε και τη σχέση μας με τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε πώς έμοιαζε η Ελένη. Ο Όμηρος περιορίζεται σε γενικόλογες περιγραφές: «έμοιαζε τρομερά με τους αθάνατους θεούς», ενώ τα δύο οπτικά επίθετα που χρησιμοποιεί, «καλλίκομη» και «λευκόχερη», είναι συμβατικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται και για άλλες γυναίκες.

Περιγράφεται επίσης ως «αυτή που προκαλεί τρόμο».

Μεταγενέστεροι συγγραφείς, όπως ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης, πρόσθεσαν νέες περιγραφές, όπως «κοκκινόξανθη». Όμως συνολικά οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την εξωτερική της εμφάνιση.

Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε.

Ήδη στον Όμηρο, η Ελένη παρουσιάζεται ως μια εξαιρετικά αποτελεσματική και γοητευτική ομιλήτρια. Στην «Ιλιάδα» θρηνεί με ρητική δεινότητα την παράφορη έλξη της προς τον Πάρη, αντιπαρατίθεται με τη θεά Αφροδίτη και έχει ουσιαστικά τον τελευταίο λόγο στο έπος, εκφωνώντας έναν συγκλονιστικό τελευταίο επικήδειο για τον νεκρό Τρώα ήρωα Έκτορα.

Στην «Οδύσσεια», γοητεύει τους καλεσμένους σε ένα δείπνο με ιστορίες για τις προσπάθειές της να βοηθήσει τους Έλληνες από τα εχθρικά μετόπισθεν της Τροίας. Όμως ο σύζυγός της Μενέλαος, με τον οποίο έχει πλέον επανενωθεί, παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή: ότι στην πραγματικότητα προσπαθούσε να προδώσει τους Έλληνες.

Από την αυγή της ελληνικής λογοτεχνίας, λοιπόν, η Ελένη βρίσκεται στο κέντρο μιας βαθιάς συζήτησης που, όπως και η ίδια η ομορφιά, αφορά την ένταση ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική εικόνα:

Πώς γνωρίζουμε πότε κάποιος λέει την αλήθεια;

Η ικανότητά της στον λόγο την έκανε ακαταμάχητο θέμα για πολλούς μεταγενέστερους συγγραφείς.

Ο λυρικός ποιητής Στησίχορος (περίπου 630-555 π.Χ.) έγραψε ποίημα στο οποίο επέκρινε τη συμπεριφορά της. Σύμφωνα με τον μύθο, εκείνη τον τιμώρησε τυφλώνοντάς τον.

Στη συνέχεια όμως έγραψε μια ανασκευή, την «Παλινωδία», όπου υπερασπίστηκε την τιμή της Ελένης, υποστηρίζοντας ότι μόνο ένα φάντασμα της Ελένης έφυγε με τον Πάρη, ενώ η πραγματική, αθώα και πιστή Ελένη είχε μεταφερθεί κρυφά στην Αίγυπτο.

Όπως λέει ο μύθος, η Ελένη ικανοποιήθηκε και του αποκατέστησε την όραση.

Η ευκολία με την οποία μπορούσαν να υποστηριχθούν διαφορετικές πλευρές της υπόθεσης της Ελένης γοήτευσε τους Σοφιστές της κλασικής εποχής, οι οποίοι υπερηφανεύονταν ότι μπορούσαν να κάνουν «το ασθενέστερο επιχείρημα να φαίνεται ισχυρότερο».

Ο Σικελός φιλόσοφος και ρήτορας Γοργίας έγραψε έναν λόγο υπεράσπισης της Ελένης, παρουσιάζοντας όχι ένα αλλά τέσσερα διαφορετικά επιχειρήματα που την απάλλασσαν από κάθε ευθύνη.

Ο Ευριπίδης χρησιμοποίησε επίσης την ιστορία της «ψεύτικης Ελένης» σε μια τραγικοκωμωδία που φέρει το όνομά της, για να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, τη ρητορική και την πραγματικότητα.

Το δίλημμα της Ελένης μοιάζει εντυπωσιακά με εκείνο πολλών ανθρώπων σήμερα που βρίσκονται σε έντονες διαδικτυακές αντιπαραθέσεις: Πώς υπερασπίζεσαι την αλήθεια όταν ολόκληρος ο κόσμος έχει αποδεχθεί ένα ψέμα;

Και όμως, στην τραγωδία του ίδιου ποιητή «Τρωάδες», η Ελένη εμφανίζεται όχι ως θύμα ψευδών αφηγήσεων αλλά ως επιδέξια χειρίστρια του λόγου.

Μπροστά στις θλιμμένες Τρωάδες γυναίκες που έχουν γίνει σκλάβες μετά τον πόλεμο που η ίδια προκάλεσε, αυτή η Ελένη παρουσιάζει μια σειρά από εξαιρετικά πονηρά επιχειρήματα για να απαλλάξει τον εαυτό της από την ευθύνη.

Στο τέλος του έργου, οι σοφιστείες της την αφήνουν ατιμώρητη.

Και οι ιστορικοί βρήκαν στην Ελένη ένα χρήσιμο σύμβολο.

Ο Ηρόδοτος, στην αφήγησή του για τους πολέμους Ελλήνων και Περσών, απορρίπτει τις ποιητικές ιστορίες για την απαγωγή και τη γοητεία της Ελένης από τον Πάρη.

Υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς πως οι Τρώες θα πολεμούσαν μέσα σε τόσες συμφορές μόνο για μια γυναίκα. Η Ελένη, καταλήγει, δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στην Τροία, καθώς ο βασιλιάς Πρίαμος θα την είχε επιστρέψει μόλις άρχισαν να αυξάνονται οι απώλειες.

Έτσι, η γυναίκα που έχουμε συνδέσει με την απόλυτη ομορφιά ήταν, για τους Έλληνες, πάνω απ’ όλα μια μορφή του λόγου.

Η «πραγματική» Ελένη της Τροίας ήταν μια φιγούρα που συνδεόταν περισσότερο με τις μεγάλες συζητήσεις για τη φύση της πραγματικότητας, τη δύναμη των λέξεων, τη γοητεία του ψεύδους και την ευθραυστότητα της αλήθειας.

Με αυτή την έννοια, η διαμάχη για την επιλογή ηθοποιού στην ταινία «Οδύσσεια» μας συνδέει με την Ελένη των αρχαίων Ελλήνων πολύ περισσότερο από το χρώμα του δέρματος ή την εμφάνιση οποιασδήποτε ηθοποιού.

Και είναι σωστό να αφήσουμε τον τελευταίο λόγο σε μια γυναίκα.

Η λυρική ποιήτρια Σαπφώ (περίπου 630-570 π.Χ.), την οποία οι Έλληνες θεωρούσαν «δέκατη Μούσα», περιγράφει με θαυμασμό πώς η Ελένη της Τροίας, «η ομορφότερη μακράν από όλους τους ανθρώπους», εγκατέλειψε τον εξαιρετικό σύζυγό της και ταξίδεψε στην Τροία χωρίς δεύτερη σκέψη για το παιδί ή τους αγαπημένους γονείς της.

Γιατί το έκανε;

Επειδή η επιθυμία δεν υπακούει σε λογική και δεν υπάρχει απόλυτο μέτρο ομορφιάς.

«Το πιο όμορφο πράγμα πάνω σε αυτή τη μαύρη γη», γράφει η Σαπφώ, «είναι αυτό που εσύ επιθυμείς».

Ό,τι κι αν απέδειξε η διαμάχη για την επιλογή του Νόλαν, ένα είναι βέβαιο: αναγκάζοντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν ή να αποκαλύψουν τις συχνά παράλογες αντιλήψεις τους για το όμορφο και το άσχημο, το αληθινό και το ψεύτικο, η Ελένη της Τροίας εξακολουθεί να έχει κάτι να μας πει.

Ο κ. Mendelsohn είναι συγγραφέας του βιβλίου «An Odyssey: A Father, a Son, and an Epic». Η μετάφρασή του για την «Οδύσσεια» κυκλοφόρησε σε paperback αυτή την άνοιξη.