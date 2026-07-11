«Καρφιά» Ρένου Χαραλαμπίδη για την επιλογή του Ματ Ντέιμον στην «Οδύσσεια» του Νόλαν

Για το «κύμα» αντιδράσεων που έχει ξεσηκώσει η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν σχετικά με την επιλογή μίας μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης τοποθετήθηκε ο Ρένος Χαραλαμπίδης σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι δεν τον ενοχλεί που επελέγη μία Αφρικανή ηθοποιός για να υποδυθεί την Ωραία Ελένη, αλλά ο ηλικιακός ρατσισμός της Ελένης.

«Γιατί δηλαδή μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να ‘ναι 20 χρονών; Γιατί η ωραία Ελένη δεν μπορεί να ‘ναι 40, 50 και 60; Αυτό είναι ένα ζητούμενο, όχι το αν είναι Αφρικανή ή όχι», δήλωσε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Μάλιστα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι και η επιλογή του Ματ Ντέιμον για τον ρόλο του Οδυσσέα είναι ατυχής, αφού πρόκειται για μία Αγγλοσαξονική φυσιογνωμία που δεν ταιριάζει στο προφίλ του ήρωα.

«Προσωπικά δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για “ωραία Ελένη” μια Αφρικανή αφού επέλεξαν για Οδυσσέα μια φυσιογνωμία Αγγλοσαξονική. Γιατί δεν μας πειράζει δηλαδή που ο πρωταγωνιστής Οδυσσέας θυμίζει Αγγλοσάξονα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και γιατί η ωραία Ελένη να μην είναι 40 ή 50 χρονών ;; Και να ξεκαθαρίσω ότι αναφέρομαι όχι στην πραγματική ηλικία της ηθοποιού που υποδύεται την ωραία Ελένη , αλλά στην ηλικία που φαίνεται στην ταινία. Με επιδερμίδα χωρίς καμία φθορά,με δέρμα χωρίς ούτε μια ρυτίδα… με ολική άρνηση της ομορφιάς που φέρνει ο χρόνος…Με την καθήλωση στα στερεότυπα της γυναικείας ομορφιάς που επιβάλουν την δικτατορία της τελειότητας μέσα από την "νεότητα"…Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το χρώμα της; επιδερμίδας της, με ενδιαφέρει η ανδρική ματιά πάνω της που απαιτεί η ωραία Ελένη να ‘ναι κάτω από 30 χρονών», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ρένος Χαραλαμπίδης εκφράζοντας την ένστασή του για τον ηλικιακό ρατσισμό που υφίσταται ο ρόλος της Ωραίας Ελένης.

https://www.instagram.com/reel/DanTmIgin8A/

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