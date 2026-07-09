Οργή Μασκ για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: Αποκάλεσε «κερατά» ιστορικό - «Εξυπηρετεί την woke agenda»

Snapshot Ο Έλον Μασκ επιτέθηκε στον ιστορικό Τομ Χόλαντ χαρακτηρίζοντάς τον «κερατά» μετά τη στήριξή του στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Νόλαν.

Η διαμάχη επικεντρώνεται στην επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραία Ελένη, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι αλλοιώνει την παραδοσιακή εικόνα του αρχαίου ελληνικού χαρακτήρα.

Ο Μασκ κατηγόρησε τον Νόλαν για «αντι-λευκό ρατσισμό» και την επιλογή της Νιόνγκο ως προσβολή προς τον ελληνικό λαό.

Η Λουπίτα Νιόνγκο υπερασπίστηκε την καλλιτεχνική επιλογή και δήλωσε ότι το καστ αντανακλά τον σύγχρονο κόσμο, παρά τις αντιδράσεις.

Παρά τις διαμάχες, η ταινία έχει λάβει θετικές κριτικές και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Snapshot powered by AI

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε γύρω από την κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τον Έλον Μασκ και τον Άγγλο ιστορικό Τομ Χόλαντ.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla επιτέθηκε στον ιστορικό μέσω της πλατφόρμας X, χαρακτηρίζοντάς τον «κερατά», μετά από ανάρτηση του Χόλαντ στην οποία εξέφραζε τη στήριξή του στη νέα επική παραγωγή.

Ο Χόλαντ είχε αναδημοσιεύσει μια θετική κριτική για την ταινία, σχολιάζοντας πως είναι αξιοσημείωτο ότι κάποιοι άνθρωποι περίμεναν να δουν την ταινία πριν σχηματίσουν άποψη γι’ αυτήν.

«Περισσότεροι έπαινοι για την Οδύσσεια από ανθρώπους που — σοκαριστικά — περίμεναν πραγματικά να τη δουν πριν εκφράσουν τη γνώμη τους», έγραψε.

Η απάντηση του Μασκ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, με τον δισεκατομμυριούχο να γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Τομ Χόλαντ είναι τόσο κερατάς».

Δεν έγινε ξεκάθαρο αν ο Μασκ στόχευε τον ιστορικό Τομ Χόλαντ ή τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χόλαντ, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην ταινία του Νόλαν.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία βασίζεται στο ομηρικό έπος και αφηγείται την επιστροφή του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, μετά τον δεκαετή Τρωικό Πόλεμο.

Στο καστ βρίσκονται ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ενώ συμμετέχουν επίσης η Λουπίτα Νιόνγκο, η Ζεντάγια, ο Τράβις Σκοτ και ο Έλιοτ Πέιτζ.

Η μεγαλύτερη διαμάχη αφορά την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης, καθώς αρκετοί επικριτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για χαρακτήρα βαθιά συνδεδεμένο με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την παράδοση της Μεσογείου.

Οι επικριτές της ταινίας κάνουν λόγο για «αλλαγή φυλής» σε μυθολογικούς χαρακτήρες, επισημαίνοντας ότι οι παραδοσιακές απεικονίσεις της Ελένης την παρουσιάζουν ως λευκή, με ξανθά μαλλιά, ενώ η μορφή της στην ελληνική μυθολογία περιγράφεται ως η «ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο», η αρπαγή της οποίας οδήγησε στον Τρωικό Πόλεμο.

Ο Μασκ είχε ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην επιλογή της Νιόνγκο, υποστηρίζοντας ότι ο Νόλαν «προσέβαλε κατάφωρα τον ελληνικό λαό».

Σε άλλη ανάρτησή του είχε γράψει ότι η επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο μιας λευκής μορφής της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας είναι εξίσου προβληματική με το να έπαιζε ένας λευκός ηθοποιός τον Ζουλού ηγέτη Σάκα.

Παράλληλα, είχε κατηγορήσει τον σκηνοθέτη ότι είναι «αντι-λευκός ρατσιστής», σχόλιο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Λουπίτα Νιόνγκο απάντησε στις επικρίσεις, δηλώνοντας πως στηρίζει την καλλιτεχνική επιλογή του Νόλαν και πως το καστ αντανακλά τον σύγχρονο κόσμο.

«Δεν ξοδεύω τον χρόνο μου σκεπτόμενη πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι πριν αναλάβει τον ρόλο δεν γνώριζε σε βάθος την «Οδύσσεια» και χρειάστηκε να μελετήσει το έργο και την ελληνική μυθολογία.

Την ίδια στιγμή, η επιλογή του τρανς ηθοποιού Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Ελπήνορα προκάλεσε επίσης αντιδράσεις, ενώ ο Μασκ σχολίασε αρνητικά σχετικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Παρά τις αντιδράσεις, οι πρώτες κριτικές από επαγγελματίες του κινηματογράφου ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Ο συγγραφέας Έρικ Ντέιβις χαρακτήρισε την ταινία «απόλυτο θρίαμβο», ενώ η δημοσιογράφος της Variety Τζαζ Τανγκκέι σημείωσε ότι ο Νόλαν δημιούργησε «ένα έργο τέχνης» και πως η ταινία αποτυπώνει το πάθος του δημιουργού της.

Ωστόσο, η διαδικτυακή διαμάχη συνεχίζεται, με τον επίσημο λογαριασμό της ταινίας στο X να έχει περιορίσει τα σχόλια στις αναρτήσεις του λόγω της έντασης των αντιδράσεων.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει δηλώσει ότι επέλεξε τον ράπερ Τράβις Σκοτ επειδή ήθελε να αναδείξει τη σχέση της «Οδύσσειας» με την προφορική παράδοση, παρομοιάζοντας τη μετάδοση του ομηρικού έπους με τη σύγχρονη κουλτούρα της ραπ.

Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, όχι μόνο λόγω του ονόματος του Νόλαν, αλλά και εξαιτίας της έντονης πολιτισμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει πριν ακόμη φτάσει στις αίθουσες.

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