Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν

Snapshot Η Λουπίτα Νιόνγκο υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στην κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Σε συνέντευξή της, η Νιόνγκο αμφισβήτησε τον περιορισμένο χώρο που δίνει ο Όμηρος στους γυναικείους χαρακτήρες στην «Οδύσσεια».

Η δήλωσή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατηγορίες για αλαζονεία και έλλειψη σεβασμού προς τον Όμηρο.

Η ηθοποιός είχε παραδεχθεί πως γνώριζε ελάχιστα για την «Οδύσσεια» πριν αναλάβει τον ρόλο και μελέτησε το έργο εντατικά για τις ανάγκες της ταινίας.

Η ταινία επιχειρεί να αναδείξει περισσότερο τις γυναικείες ιστορίες, παρουσιάζοντας την εμπειρία της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας στον πόλεμο. Snapshot powered by AI

Προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις οι δηλώσεις της ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο σχετικά με τον Όμηρο, όταν κλήθηκε να απαντήσει ποια ερώτηση θα του έκανε αν μπορούσε να τον συναντήσει.

Η βραβευμένη ηθοποιός, που στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν υποδύεται τόσο την Ωραία Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα, μίλησε στο κανάλι Jake’s Takes στο YouTube με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο εξωτερικό. Στην ερώτηση που της έγινε για το τι θα ήθελε να πει στον αρχαίο ποιητή, απάντησε πως θα τον ρωτούσε γιατί αφιέρωσε τόσο περιορισμένο χώρο στις γυναικείες μορφές του έργου του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όμηρε, τι πιστεύεις για τον χρόνο που δίνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο χώρο τους έδωσες εσύ;».

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Η τοποθέτησή της σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν ατυχή και αλαζονική. Παράλληλα, υπενθύμισαν ότι η ίδια είχε παραδεχθεί δημόσια πως δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για την «Οδύσσεια» πριν αναλάβει τον ρόλο της στη νέα ταινία.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε εξομολογηθεί: «Δεν είχα καμία απολύτως γνώση για την "Οδύσσεια". Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό το έργο. Έτσι ξεκίνησα ένα εντατικό διάβασμα, προμηθεύτηκα τα βιβλία και τα μελέτησα αμέσως. Χάρη σε αυτή την ταινία απέκτησα ουσιαστικά τις πρώτες μου γνώσεις γύρω από την ελληνική μυθολογία».

Σε άλλη συνέντευξή της, αυτή τη φορά στο DC Film Girl, η Λουπίτα Νιόνγκο είχε εξηγήσει πως, κατά την άποψή της, τόσο η «Ιλιάδα» όσο και η «Οδύσσεια» αφηγούνται τα γεγονότα κυρίως μέσα από μια ανδρική οπτική.

Όπως είχε αναφέρει, οι γυναικείοι χαρακτήρες δεν αναπτύσσονται ιδιαίτερα στα ομηρικά έπη, ενώ υποστήριξε ότι η νέα κινηματογραφική μεταφορά επιχειρεί να φωτίσει περισσότερο τη δική τους πλευρά της ιστορίας. Σύμφωνα με την ίδια, η ταινία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος επηρέασε τη ζωή τους.

Τα σχόλια στα social media

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν νέο κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν το κατά πόσο δικαιούται να ασκεί κριτική στον Όμηρο, επισημαίνοντας ότι η ίδια είχε παραδεχθεί πως γνώρισε το έργο του μόλις πρόσφατα.

Ανάμεσα στα σχόλια που δημοσιεύτηκαν ήταν τα εξής: «Δεν γνώριζε καν τον Όμηρο και τώρα εμφανίζεται να τον κρίνει», «Έχει διαβάσει πραγματικά τα έργα του;» και «Ο Όμηρος διαβάζεται εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια και θα συνεχίσει να διαβάζεται. Λίγος σεβασμός δεν θα έβλαπτε».