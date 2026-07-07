Μάγεψαν οι πρωταγωνίστριες της «Οδύσσειας» στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας
Δείτε τι φόρεσαν οι σταρ του Χόλιγουντ στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο
Οι πρωταγωνίστριες της «Οδύσσειας» έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 6 Ιουνίου στο Λονδίνο.
Από την μαγευτική Ζεντάγια, η οποία φόρεσε δύο διαφορετικά φορέματα, μέχρι και την έγκυο Αν Χάθαγουεϊ, ακολουθούν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των σταρ του Χόλιγουντ.
Λουπίτα Νιόνγκο
Η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία υποδύεται την Ωραία Ελένη, φόρεσε ένα κατάλευκο ημιδιαφανές φόρεμα με μεγάλες πλαϊνές σχισμές του σχεδιαστή Christian Cowan, το οποίο συνδύασε με παπούτσια του οίκου Aquazzura.
Ζεντάγια
Η αγαπημένη ηθοποιός μας χάρισε όχι μόνο μία εμφάνιση, αλλά δύο.
Αρχικά, φόρεσε ένα φόρεμα που θύμιζε αρχαίο ελληνικό άγαλμα, ένα δημιούργημα του οίκου Schiaparelli, το οποίο συνδύασε με παπούτσια του Christian Louboutin και κοσμήματα του οίκου Chopard.
Η δεύτερη εμφάνισή της ήταν εξίσου εντυπωσιακή, αυτήν την φορά φορώντας ένα δημιούργημα του Valentino.
Άν Χάθαγουεϊ
Από την πλευρά της, η Άν Χάθαγουεϊ, η οποία είναι έγκυος, επέλεξε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα για την ίδια σε μια υπέροχη απόχρωση του μπλε, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα του οίκου Bvlgari.
Σαρλίζ Θερόν
Για την περίσταση, η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε ένα πανέμορφο φόρεμα με πλαϊνό σκίσιμο από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 του οίκου Givenchy, το οποίο συνδύασε με γάντια από την ίδια συλλογή.
Μία Γκοθ
Φορώντας ένα πανέμορφο φόρεμα της Dior, η Μία Γκοθ εξέπληξε τους πάντες, αφού επέλεξε ένα από τα πιο διάστημα σχέδια του οίκου.
Σαμάνθα Μόρτον
Φορώντας ένα δημιούργημα του οίκου Bottega Veneta, η Σαμάνθα Μόρτον ξεχώρισε αφού διάλεξε ένα απλό outfit, το οποίο, ωστόσο, εντυπωσίασε- μια μακρυμάνικη μπλούζα με ψηλό γιακά, μια φούστα από δέρμα και κόκκινα έντονα σκουλαρίκια.