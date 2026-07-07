Μάγεψαν οι πρωταγωνίστριες της «Οδύσσειας» στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας

Η πρώτη εμφάνιση της Ζεντάγια

Οι πρωταγωνίστριες της «Οδύσσειας» έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 6 Ιουνίου στο Λονδίνο.

Από την μαγευτική Ζεντάγια, η οποία φόρεσε δύο διαφορετικά φορέματα, μέχρι και την έγκυο Αν Χάθαγουεϊ, ακολουθούν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Λουπίτα Νιόνγκο

Η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία υποδύεται την Ωραία Ελένη, φόρεσε ένα κατάλευκο ημιδιαφανές φόρεμα με μεγάλες πλαϊνές σχισμές του σχεδιαστή Christian Cowan, το οποίο συνδύασε με παπούτσια του οίκου Aquazzura.

Η Λουπίτα Νιόνγκο Invision

Ζεντάγια

Η αγαπημένη ηθοποιός μας χάρισε όχι μόνο μία εμφάνιση, αλλά δύο.

Αρχικά, φόρεσε ένα φόρεμα που θύμιζε αρχαίο ελληνικό άγαλμα, ένα δημιούργημα του οίκου Schiaparelli, το οποίο συνδύασε με παπούτσια του Christian Louboutin και κοσμήματα του οίκου Chopard.

Η πρώτη εμφάνιση της Ζεντάγια Invision

Η δεύτερη εμφάνισή της ήταν εξίσου εντυπωσιακή, αυτήν την φορά φορώντας ένα δημιούργημα του Valentino.

Η δεύτερη εμφάνιση της Ζεντάγια Invision

Άν Χάθαγουεϊ

Από την πλευρά της, η Άν Χάθαγουεϊ, η οποία είναι έγκυος, επέλεξε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα για την ίδια σε μια υπέροχη απόχρωση του μπλε, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα του οίκου Bvlgari.

Η Αν Χάθαγουεϊ Invision

Σαρλίζ Θερόν

Για την περίσταση, η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε ένα πανέμορφο φόρεμα με πλαϊνό σκίσιμο από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 του οίκου Givenchy, το οποίο συνδύασε με γάντια από την ίδια συλλογή.

Η Σαρλίζ Θερόν Invision

Μία Γκοθ

Φορώντας ένα πανέμορφο φόρεμα της Dior, η Μία Γκοθ εξέπληξε τους πάντες, αφού επέλεξε ένα από τα πιο διάστημα σχέδια του οίκου.

Η Μία Γκοθ Invision

Σαμάνθα Μόρτον

Φορώντας ένα δημιούργημα του οίκου Bottega Veneta, η Σαμάνθα Μόρτον ξεχώρισε αφού διάλεξε ένα απλό outfit, το οποίο, ωστόσο, εντυπωσίασε- μια μακρυμάνικη μπλούζα με ψηλό γιακά, μια φούστα από δέρμα και κόκκινα έντονα σκουλαρίκια.

Η Σαμάνθα Μόρτον Invision

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