Προκόπης Αγαθοκλέους: Πένθος για τον τηλεοπτικό «Άγιο Παΐσιο» - Πέθανε ο αγαπημένος του παππούς

Snapshot Ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατο του παππού του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παππούς του ήταν πρώην κοινοτάρχης της κοινότητας Αρακαπά στην Κύπρο και είχε σημαντική θέση στη ζωή του ηθοποιού.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 17:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ιαματικής στον Αρακαπά.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου στη σειρά του MEGA «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον ουρανό». Snapshot powered by AI

Ο Κύπριος ηθοποιός, Προκόπης Αγαθοκλέους που έγινε ευρέως γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από την ερμηνεία του στον ρόλο του Αγίου Παϊσίου στη σειρά του MEGA «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον ουρανό», γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου.

Ο παππούς του ηθοποιού, ο οποίος υπήρξε πρώην κοινοτάρχης της κοινότητας Αρακαπά στην Κύπρο, κατείχε ξεχωριστή θέση στη ζωή του. Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Προκόπης Αγαθοκλέους έγραψε:

«Στο καλό παππού μου… στο καλό παππού λεβέντη, γενναιόδωρε, αγωνιστή, συμπαραστάτη. Η θύμησή σου άσβεστη. Στη μνήμη μας πάντα το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου το όμορφο και όσα μας δίδαξες. Καλή ξεκούραση ασπρομάλλη μου Προκομμένε! Καλό παράδεισο! Εννά σε πεθυμήσω πολλά παππού μου…».

Μέσα από τα Instagram Stories του, ο ηθοποιός ενημέρωσε επίσης φίλους και ακολούθους για την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κηδεία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ιαματικής στον Αρακαπά της Κύπρου.

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