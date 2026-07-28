Παπασταύρου: «Εθνική υπόθεση η ενεργειακή ασφάλεια»

Όσα είπε ο υπουργός Ενέργειας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Παπασταύρου: «Εθνική υπόθεση η ενεργειακή ασφάλεια»
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  • Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει για τη σριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει.
  • Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί εθνική υπόθεση και η Ελλάδα έχει ήδη φορολογήσει τα διυλιστήρια, σε αντίθεση με άλλες χώρες.
  • Απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις και κεντρικές αποφάσεις για να μειωθούν οι αποκλίσεις στις τιμές ενέργειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
  • Η επανεκκίνηση των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και την Κρήτη υποστηρίζεται από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και θεωρείται εθνική υπόθεση.
  • Η διαχείριση του νερού είναι κατακερματισμένη με 730 οργανισμούς, και σχεδιάζεται ενοποίηση για βελτίωση της λειτουργίας και διατήρηση του νερού ως δημόσιο αγαθό.
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Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να παρέμβει για τη στήριξη έναντι της ενεργειακής κρίσης υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο κ. Παπασταύρου, σημείωσε αρχικά πως «η αναταραχή που υπάρχει στις διεθνείς αγορές δεν επιτρέπει σταθερότητα στις τιμές και δημιουργεί πιέσεις προς τα πάνω», προσθέτοντας ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτεί «διαρκή επιτήρηση και καθημερινή αρωγή».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός έχει επισημάνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να παρέμβει εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές.

Για τις τιμές στα καύσιμα και τον ρόλο των διυλιστηρίων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει φορολογήσει τα διυλιστήρια.

«Η διεθνής αναταραχή στο πετρέλαιο είναι γνωστή σε όλους. Η τιμή των διυλιστηρίων επηρεάζεται από την παγκόσμια αγορά», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ενεργειακή αυτονομία αποτελεί «εθνική υπόθεση».

Χρειάζονται ευρωπαϊκές λύσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, και με φόντο τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, χτες από το Σάλτσμπουργκ, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε την ανάγκη για ευρωπαϊκές λύσεις στο ενεργειακό ζήτημα, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια Ευρώπη με τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ενέργειας.

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη με τόσες διαφορετικές τιμές στην ενέργεια», είπε, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αποφάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στις διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η ενεργειακή κρίση επιβεβαιώνει τη σημασία της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής: «Οι χώρες που δεν ακολούθησαν αυτή την πολιτική βρίσκονται σήμερα σε επιτήρηση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα να αποφασίζει πού θα κατευθύνει το πλεόνασμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μηνύματα από την οικονομία είναι αισιόδοξα και η χώρα έχει πετύχει σταθερότητα, «από εκεί που ήταν συνώνυμο της αστάθειας».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της διεθνούς κρίσης θα επηρεάσει και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις και η υπεύθυνη πολιτική δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις και ανάπτυξη που θα διαχέεται στους πολίτες.

Για τη διαχείριση του νερού, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό οργανισμών που δραστηριοποιούνται σήμερα. «Έχουμε 730 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Είναι κατακερματισμένο το σύστημα», είπε, σημειώνοντας ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί σε σπατάλη.

Αναφερόμενος στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, τόνισε ότι η ενοποίηση δυνάμεων μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικά οφέλη, ενώ υπογράμμισε πως στόχος είναι να παραμείνει το νερό δημόσιο και προσβάσιμο για όλους.

Οι υδρογονάνθρακες

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε για την επανεκκίνηση των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και την Κρήτη, χαρακτηρίζοντάς την «εθνική υπόθεση». Όπως είπε, η Ελλάδα διαθέτει τη στήριξη του αμερικανικού State Department αλλά και δύο ενεργειακών κολοσσών όπως είναι η Chevron και η ExxonMobil, οι οποίες συμμετέχουν στις έρευνες.

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