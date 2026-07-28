Ανακάλυψαν κάτι στην Αφροδίτη που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

Snapshot Το 2010, ερευνητές εντόπισαν στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης γιγαντιαίους ομόκεντρους δακτυλίους που ήταν αόρατοι με συμβατικές μεθόδους παρατήρησης.

Οι δακτύλιοι αυτοί ενδέχεται να σχετίζονται με βαρυτικά κύματα που μεταφέρουν ενέργεια και ίσως εξηγούν την ταχεία περιστροφή της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης.

Παρά τις επανειλημμένες δοκιμές, το φαινόμενο δεν έχει εξηγηθεί πλήρως και δεν απορρίφθηκε ως σφάλμα μέτρησης.

Οι επιστήμονες δημοσίευσαν τα ευρήματα για να ενθαρρύνουν περαιτέρω έρευνα με πιο σύγχρονα όργανα παρατήρησης.

Η επιβεβαίωση των δακτυλίων θα μπορούσε να συμβάλει σε νέες γνώσεις για τις ατμοσφαιρικές διεργασίες της Αφροδίτης και της Γης. Snapshot powered by AI

Κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί εντόπισαν οι επιστήμονες στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να προκαλεί απορίες στους αστρονόμους, περισσότερα από 15 χρόνια μετά την πρώτη παρατήρησή του.

Η ασυνήθιστη ανακάλυψη έγινε το 2010, όταν ερευνητές δοκίμαζαν ένα πειραματικό πολωσίμετρο στο Αστεροσκοπείο των Καναρίων Νήσων. Μέσα σε μόλις 36 λεπτά παρατήρησης, το όργανο κατέγραψε γιγαντιαίους ομόκεντρους δακτυλίους που κάλυπταν μεγάλο μέρος της φωτισμένης πλευράς της Αφροδίτης. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δακτύλιοι ήταν εντελώς αόρατοι με τις συμβατικές μεθόδους παρατήρησης.

Για χρόνια, οι επιστήμονες προσπάθησαν να αποδείξουν ότι επρόκειτο για σφάλμα μέτρησης ή δυσλειτουργία του οργάνου. Ωστόσο, καμία από τις δοκιμές δεν κατάφερε να εξηγήσει το παράξενο σήμα.

Αργότερα, προσομοιώσεις σε υπολογιστές έδειξαν ότι οι μυστηριώδεις δακτύλιοι ενδέχεται να σχετίζονται με γιγαντιαία βαρυτικά κύματα στην πυκνή ατμόσφαιρα της Αφροδίτης. Τα κύματα αυτά θεωρείται ότι μεταφέρουν ενέργεια σε ολόκληρο τον πλανήτη και ίσως συμβάλλουν στην επίλυση ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια του: γιατί η ατμόσφαιρά του περιστρέφεται πολύ ταχύτερα από τον ίδιο τον πλανήτη, ένα φαινόμενο γνωστό ως «υπερπεριστροφή».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μία και μόνο παρατήρηση δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, επέλεξαν να δημοσιεύσουν τα ευρήματά τους, ώστε και άλλες επιστημονικές ομάδες να επιχειρήσουν να επιβεβαιώσουν το φαινόμενο με πιο σύγχρονα πολωσίμετρα.

Αν η ύπαρξη αυτών των γιγάντιων δακτυλίων επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ανοίξει έναν εντελώς νέο δρόμο στη μελέτη της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης, αλλά και να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για ατμοσφαιρικές διεργασίες που συμβαίνουν και στη Γη.