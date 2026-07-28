Ρομποτική Καρδιοχειρουργική: Η νέα εποχή του bypass με το σύστημα Da Vinci

Γράφει ο Δρ. Αντώνης Πίτσης, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 

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Ρομποτική Καρδιοχειρουργική: Η νέα εποχή του bypass με το σύστημα Da Vinci
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Η ρομποτική καρδιοχειρουργική σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό άλμα στην αντιμετώπιση πολύπλοκων καρδιακών παθήσεων. Με μικρότερες τομές, υψηλή ακρίβεια, λιγότερο χειρουργικό τραύμα και ταχύτερη αποκατάσταση, προσφέρει στους ασθενείς μια σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική επιλογή, διατηρώντας πάντα στο επίκεντρο την εμπειρία, την εξειδίκευση και την κρίση του καρδιοχειρουργού.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, η καρδιοχειρουργική ομάδα του Δρ. Αντωνίου Πίτση πραγματοποίησε τις πρώτες ρομποτικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στην Ελλάδα με το ρομποτικό σύστημα da Vinci, με απόλυτη επιτυχία. Οι επεμβάσεις αυτές εφαρμόζονται ακόμη και σε περιπτώσεις νόσου τριών αγγείων, δηλαδή σε διπλό ή τριπλό bypass, ανάλογα με τις ανάγκες της καρδιάς και την έκταση του προβλήματος στις στεφανιαίες αρτηρίες. Παράλληλα, υπάρχει ήδη σημαντική εμπειρία και στις επεμβάσεις βαλβίδων με ρομποτικά συστήματα.

Πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Καρδιοχειρουργικής

Ένα βασικό πλεονέκτημα της ρομποτικής καρδιοχειρουργικής είναι η εξαιρετική ακρίβεια. Μέσω του ρομποτικού συστήματος Da Vinci, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να βλέπει τους ιστούς με έως και δεκαπλάσια μεγέθυνση, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Οι ρομποτικοί βραχίονες μεταφέρουν τις κινήσεις του χειρουργού με υψηλή ακρίβεια, επιτρέποντας εξαιρετικά λεπτούς χειρισμούς σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ευαίσθητο χειρουργικό πεδίο.

Χωρίς διάνοιξη του στέρνου

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η επέμβαση πραγματοποιείται χωρίς διάνοιξη του στέρνου. Αντί της κλασικής στερνοτομής, η προσπέλαση γίνεται μέσα από μικρές οπές, μέσω των οποίων λειτουργούν οι ρομποτικοί βραχίονες. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο χειρουργικό τραύμα, ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και πιο γρήγορη επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

Σύμφωνα με την εμπειρία της ομάδας μας, ένας ασθενής που υποβάλλεται σε ρομποτικό bypass μπορεί συνήθως να παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου τρεις έως τέσσερις ημέρες. Η επιστροφή στην εργασία μπορεί, κατά μέσο όρο, να γίνει σε διάστημα δέκα ημερών έως δύο εβδομάδων, χρόνος σημαντικά μικρότερος σε σχέση με την κλασική χειρουργική προσέγγιση, όπου η πλήρης αποκατάσταση μετά από στερνοτομή μπορεί να απαιτήσει περίπου δύο μήνες.

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Δρ. Αντώνης Πίτσης, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος του χειρουργού παραμένει καθοριστικός

Παρά την υψηλή τεχνολογία, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το ρομποτικό σύστημα δεν χειρουργεί αυτόνομα. Πρόκειται για ένα σύστημα τηλεχειρισμού, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά υπό τον πλήρη έλεγχο του εξειδικευμένου χειρουργού.

Το ρομπότ δεν λαμβάνει αποφάσεις και δεν εκτελεί την επέμβαση από μόνο του. Ο ρόλος του ιατρού παραμένει καθοριστικός σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό έως την εκτέλεση της επέμβασης.

Η Θεσσαλονίκη ως διεθνές σημείο αναφοράς

Η Θεσσαλονίκη και το Ιατρικό Διαβαλκανικό αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για την ενδοσκοπική και ρομποτική καρδιοχειρουργική, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Η ομάδα μας έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες χειρουργούς από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο στις ενδοσκοπικές και ρομποτικές επεμβάσεις καρδιάς. Ενδεικτικά, μόνο από την Πολωνία έχουν εκπαιδευτεί, τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, περισσότεροι από εκατό χειρουργοί.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Συνέδριο Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Καρδιοχειρουργικής θα επιστρέψει το 2027 στη Θεσσαλονίκη, για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και θα περιλαμβάνει δέκα ζωντανές αναμεταδόσεις ρομποτικών και ενδοσκοπικών επεμβάσεων.

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