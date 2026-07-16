«Οδύσσεια»: Σήμερα στις ελληνικές αίθουσες το έπος του Νόλαν – Διθυραμβικές κριτικές

Ο Νόλαν χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» ως τη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική παραγωγή της καριέρας του

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

«Οδύσσεια»: Σήμερα στις ελληνικές αίθουσες το έπος του Νόλαν – Διθυραμβικές κριτικές
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  • Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφορεί σήμερα στις ελληνικές αίθουσες και χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη και πιο απαιτητική παραγωγή της καριέρας του.
  • Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ και η Σαρλίζ Θερόν, ενώ η παραγωγή κοστίζει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70 mm.
  • Ο Νόλαν επέλεξε να διασκευάσει την «Οδύσσεια» επειδή δεν είχε γίνει ποτέ μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο έργο, θεωρώντας το ένα σημαντικό κενό στην ιστορία του σινεμά.
  • Οι κριτικές από διεθνή μέσα όπως οι New York Times, Guardian και New York Post είναι διθυραμβικές, επισημαίνοντας την καλλιτεχνική και εμπορική αξία της ταινίας, την επιτυχημένη απόδοση του ομηρικού μύθου και τη μεγαλειώδη κινηματογραφική εμπειρία.
  • Η ταινία συνδυάζει στοιχεία τρόμου, μυστηρίου, ρομαντισμού και θρίλερ, προσφέροντας μια εκτεταμένη και συναισθηματική περιπέτεια με ισχυρό μήνυμα για το κόστος του πολέμου.
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Στους κινηματογράφους βγαίνει από σήμερα η «Οδύσσεια», η πολυαναμενόμενη ταινία του οσκαρικού σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν.

Το καστ περιλαμβάνει τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντέγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν.
Με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν και είναι η πρώτη που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70 mm.

Το σενάριο έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Νόλαν, ο οποίος ξεκίνησε να το αναπτύσσει τον Μάρτιο του 2024 και τον Οκτώβριο έκλεισε τη συμφωνία των γυρισμάτων με την Universal Pictures.

Ο Νόλαν χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» ως τη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική παραγωγή της καριέρας του, λόγω της κλίμακας της. Εξήγησε ότι επέλεξε να διασκευάσει την «Οδύσσεια» επειδή δεν είχε γίνει ποτέ αντικείμενο διασκευής σε παραγωγή μεγάλης κλίμακας από κάποιο μεγάλο στούντιο του Χόλιγουντ, χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα περίεργο κενό στην ιστορία του κινηματογράφου».

Όπως έχει εξηγήσει η «Οδύσσεια» έχει θεμελιώδη πλοκή επειδή ενσωματώνει στοιχεία από τα είδη του τρόμου, του μυστηρίου, του ρομαντισμού και του θρίλερ. Για το σενάριο ο Νόλαν διάβασε και μελέτησε την «Οδύσσεια» καθώς και αρκετές μεταφράσεις της και άντλησε έμπνευση από διάφορες ταινίες από την ελληνική μυθολογία που είχε παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

«Μαγικό έπος, δικαίωση στον ομηρικό μύθο, έργο γνήσιου σινεμά»

Η εφημερίδα New York Times στην κριτική της έχει μόνο θετικά και αξιόλογα σχόλια τόσο για τον Κρίστοφερ Νόλαν όσο και για την ταινία. «Η Οδύσσεια: Πάθος σε κάθε καρέ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας που εξηγεί ότι λίγοι σκηνοθέτες γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της καλλιτεχνικής ταινίας και της εμπορικής επιτυχίας όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν.

«Ο Νόλαν χρησιμοποιεί την ομορφιά στρατηγικά, αξιοποιώντας την για να παρασύρει τους θεατές σε ιστορίες που μπορεί να φαίνονται περιττά περίπλοκες σε ορισμένους — ειδικά σύμφωνα με τα φτωχά πρότυπα της mainstream βιομηχανίας — και που ανήκουν περισσότερο στον χώρο του καλλιτεχνικού κινηματογράφου παρά στις αίθουσες multiplex. Ο Νόλαν μας καλεί να ονειρευόμαστε πιο μεγαλόπνοα. Η «Οδύσσειά» του είναι ένα κλασικό έργο με κάθε έννοια, μια συναρπαστική επιβεβαίωση της τέχνης και ένα έργο γνήσιου σινεμά», γράφει η εφημερίδα.

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«Ο Νόλαν φτάνει σε θεϊκά ύψη με ένα συναρπαστικό έπος για ανθρώπους, τέρατα και ηθική μεταμόρφωση». Αυτός είναι ο τίτλος της κριτικής της βρετανικής εφημερίδας Guardian, που σημειώνει ότι η ταινία διακρίνεται για τη συναρπαστική φιλοδοξία, την τόλμη, τη σοβαρότητα, τη γενναιοδωρία και το ταλέντο της.

«Αποδίδοντας πλήρως δικαιοσύνη στον ομηρικό μύθο, ο Κρίστοφερ Νόλαν συγκεντρώνει ένα επικό καστ για να αποτυπώσει το πραγματικό κόστος του πολέμου, με μια κινηματογραφική παραγωγή που διακρίνεται για τη συναρπαστική της φιλοδοξία», αναφέρει ο Guardian.

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Η New York Post αποθεώνει με εξαιρετικά κολακευτικά σχόλια την ταινία, την οποία αποκαλεί «φανταστικό, μαγικό, γιγαντιαίο έπος». «Ο Κρίστοφερ Νόλαν πήρε το βαρύ τόξο του Οδυσσέα, έριξε ένα βέλος και έφερε μία ακόμη επιτυχία. Η εκπληκτική και μαγευτική «Οδύσσεια» του είναι η ταινία του σκηνοθέτη που αποφεύγει τα διανοητικά θέματα που τον ενθουσίαζαν στο «Tenet», στο «Inception» και, σε κάποιο βαθμό, στο «Oppenheimer», και δημιουργεί το δικό του «Λόρενς της Αραβίας» με μια συναρπαστική, εκτεταμένη και συναισθηματική περιπέτεια, με εικόνες που θα μετατρέψουν ακόμα και τον πιο κουρασμένο κινηματογραφόφιλο σε ένα ενθουσιασμένο παιδί», γράφει η αμερικανική εφημερίδα.

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