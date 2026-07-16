Ο Νετανιάχου ακύρωσε το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου δεν θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, η απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι η τελετή πένθους για τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, για την οποία εξετάστηκε το ταξίδι, πιθανώς αναβάλλεται για το τέλος του μήνα.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους ακύρωσης της επίσκεψης ή πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα ταξιδιών του Νετανιάχου στο εξωτερικό.

Επίσης, δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί αργότερα, ή αν θα δοθούν νέες ημερομηνίες.