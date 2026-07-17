Νικήτας Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: «Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη», πρέπει να σου πω «καληνύχτα»

Με μάτια κόκκινα και φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αποχαιρέτησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια τη Μάρω Κοντού.

«Αυτό που με πονάει είναι ότι, αντί να σου πω "καλημέρα", όπως συνηθίζαμε τόσα χρόνια, πρέπει τώρα να σου πω το οριστικό "καληνύχτα"», ανέφερε, περιγράφοντας την απώλεια μιας ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε αμέτρητες προσωπικές στιγμές και συζητήσεις για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τέχνη, την πολιτική και όσα τους ένωναν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κ. Κακλαμάνης μίλησε για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα της σπουδαίας ηθοποιού, λέγοντας πως ήταν μια γυναίκα με έμφυτη ευγένεια, ανεξαρτησία, ελευθερία και δύναμη, που πορεύτηκε πάντα με οδηγό τις αξίες και την καρδιά της.

Αναφέρθηκε ακόμη στη διαδρομή της από τα Ψαρά, στις σπουδές της στην υποκριτική, τον χορό και τη Φιλοσοφική Σχολή, επισημαίνοντας ότι η μόρφωση και οι ικανότητές της της επέτρεψαν να διακριθεί σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και ανδροκρατούμενο χώρο.

Ξεχωριστή μνεία έκανε στο τεράστιο καλλιτεχνικό της έργο, σημειώνοντας ότι για περισσότερες από έξι δεκαετίες χάρισε στο κοινό περισσότερες από 90 θεατρικές παραστάσεις και 60 κινηματογραφικές ταινίες, ενώ παρέμεινε ενεργή και στην τηλεόραση μέχρι το 2026. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αγάπη της για τη ζωγραφική, χαρακτηρίζοντάς την «ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη», που εξέφραζε την ευαισθησία της και μέσα από τα εικαστικά.

Ολοκληρώνοντας τον επικήδειο λόγο του, ο πρόεδρος της Βουλής είπε το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το σπουδαίο έργο της, τη γενναιοδωρία της ψυχής της και τις αναμνήσεις που άφησε σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Ο επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη για τη Μάρω Κοντου

Αυτό που με πονάει είναι ότι, αντί να σου πω «καλημέρα», όπως συνηθίζαμε τόσα χρόνια, πρέπει τώρα να σου πω το οριστικό «καληνύχτα». Μια καληνύχτα στις μικρές στιγμές μας, στις ατέλειωτες συζητήσεις μας για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τέχνη και την πολιτική.

Στις κοινές μας διαδρομές, στα κοινά της χώρας, στη νεανική συγκίνηση που νιώθαμε κάθε φορά που ανταμώναμε. Η σχέση μας ξεκίνησε από τον δικό μου θαυμασμό και κατέληξε σε μια βαθιά, ειλικρινή φιλία.

Λένε ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τον άντρα, αλλά κατάλαβε πως ήταν ικανός για κάτι ακόμη μεγαλύτερο και δημιούργησε τη γυναίκα. Έτσι έπλασε και εσένα: ένα πλάσμα με έμφυτη ευγένεια, θρυλική ανεξαρτησία, ελευθερία και δύναμη. Μια γυναίκα με θέληση, πεποιθήσεις και πυξίδα πάντα την καρδιά της.

Εσύ, το νεαρό κορίτσι από τα Ψαρά, με τις εξαιρετικές σπουδές στην υποκριτική και τον χορό, αλλά και το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής, θωρακίστηκες με γνώσεις και ικανότητες για να σταθείς σε έναν ανδροκρατούμενο και συχνά αφιλόξενο κόσμο.

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες χάρισες στο κοινό πάνω από 90 θεατρικά έργα και 60 κινηματογραφικές ταινίες, από το 1954 έως σήμερα, ενώ παρέμεινες ακούραστη στην τηλεόραση μέχρι και το 2026.

Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη, άγγιξες με σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ευαισθησία. Καλό σου ταξίδι. Θα λείψεις από όλους μας, όμως θα παραμείνεις για πάντα παρούσα μέσα από το έργο σου, τη γενναιοδωρία της ψυχής σου και τις αναμνήσεις που μας χάρισες.

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